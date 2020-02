Veja como será a passagem de Bruna Marquezine pelo Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine (Foto: Reprodução Instagram)

A atriz Bruna Marquezine escolheu a capital baiana, mais uma vez, para curtir o Carnaval. Por aqui, Bruna circulará pelos principais camarotes e também marcará presença, NESTE SÁBADO (22) à noite, no trio comandado pelo grupo de música eletrônica Major Lazer, que irá desfilar no circuito Barra-Ondina.

Marquezine, antes de embarcar para Salvador, acionou amigos e estruturou um roteiro com os lugares por onde irá passar. Além do trio de Major Lazer, é esperada no Expresso 2222 e no Salvador.

Carol Magalhães (Foto: divulgação)

Comissão de frente

Começou a maratona de Carnaval em Salvador e a primeira noite, quinta-feira (20), do Camarote Salvador 2020 foi repleta de agito e diversidade musical. O famoso camarote, localizado no Circuito Barra-Ondina, é um dos mais exclusivos da folia baiana. Quem esteve por lá, marcando presença e revendo amigos, foi Carol Magalhães.

Bruno Fagundes (Foto: Divulgação)

O ator Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, também prestigiou o espaço. “Gostei muito! Minha primeira vez! Fiquei impressionado com o tamanho, a organização e como tudo funcionou muito bem”, nos disse Bruno. “Amo essa terra. Estou muito feliz em estar aqui”, finalizou.

Segue o baile

Depois de prestigiar os primeiros dias do Carnaval em Salvador, com direito a sair no bloco Os Mascarados e marcar presença em diversos camarotes, inclusive o Expresso 2222, Fernanda Paes Leme está seguindo, a trabalho, para o Rio de Janeiro, onde irá passar o final da folia momesca. Por aqui, a atriz foi hóspede de Pedro Tourinho, no apartamento do Corredor da Vitória.

Antonio Carlos Júnior e Rosário Magalhães (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Foliões

Foliões de carteirinha, Rosário Magalhães e Antonio Carlos Júnior vão marcar presença, neste sábado (22) à tarde, no Camarote Píer 345, no circuito Barra-Ondina. Em seguida, eles partem para o Expresso 2222, onde serão recebidos pela empresária Flora Gil.

Abigail Suarez (Foto: Alô Alô Bahia)

Poucos e bons

Abigail Suarez prestigiou, nesta quinta-feira (20), a abertura oficial do Carnaval de Salvador 2020. Assistiu à saída dos trios do apartamento de Marcelo Kruschewsky, no edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. Biga e Marcelo são amicíssimos e neste sábado (22), às 17h, reúnem convidados especiais no ‘camarote particular’, montado no Oceania, para celebrar a folia momesca.

Foto: Alô Alô Bahia.

Legenda: Abigail Suarez.

Off-folia

O empresário Léo Fingergut fugiu dos festejos carnavalescos e embarcou para a temporada de inverno de Couchervel, que segue até o mês de abril. A estação de esqui, na França, faz parte da região dos Três Vales, com Méribal, Val Thorens, Les Menuires e La Tania.

Flora Gil e ACM Neto (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Abertura

Começou nesta sexta (21) e segue até a próxima terça-feira (25) a edição 2020 do Expresso 2222, que este ano está funcionando em um imóvel, ao lado do Barra Center. A empresária Flora Gil, que promove o famoso camarote, seguiu a tradição de vestir branco às sextas, com um look assinado por Alberto Pitta, e recebeu diversos convidados, como o prefeito de Salvador, ACM Neto.