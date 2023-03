Veja como será loja da Shein em Salvador

O agendamento para entrar na loja física da marca de roupas Shein, em Salvador, esgotou uma hora após o anúncio, nesta segunda-feira (6).

O espaço, que será em formato pop-up - ou seja, temporário - vai funcionar entre os dias 11 e 13 de março, no Shopping da Bahia. Os ingressos foram vendidos por turno - de 9h às 12h, 13h às 17h e 18h às 21h. A exceção é para o domingo, dia em que a loja abre 11h e fecha às 20h.

A loja terá peças entre R$ 13 e R$100. A Shein também disponibilizou um cupom de desconto para os clientes, que receberam o aviso da novidade nesta segunda-feira (6). Com o cupom, é possível garantir 15% de desconto sem valor mínimo e 20% em compras acima de R$ 400.

Segundo a Shein, serão cerca de 9 mil peças de roupas femininas, masculinas, infantis e plus size das mais variadas tendências globais. Os clientes poderão comprar via cartões de débito ou crédito.

A loja será ambiente temático inspirado na cultura baiana e terá 500 m². Será a maior loja montada até o momento no Brasil.

Além disso, as compras físicas estarão sujeitas à disponibilidade de estoque e caso o cliente deseje comprar um produto já esgotado em loja, ele poderá adquirir o mesmo item pelo app, com um desconto especial. Não serão permitidas trocas de produtos na loja, incluindo aqueles comprados no site e no app.

Apostas da companhia para a loja baiana

Croppeds de tricô Barbie core Vestidos curtos Animal print Peças básicas

Desde o ano passado, a empresa passou a investir no público brasileiro, com uma ação no Rio de Janeiro, e outra em São Paulo. Na cidade paulista, a inauguração foi marcada por confusão, e clientes chegaram a agressões físicas, como mostraram vídeos publicados no Twitter.

A loja pop-up no Shopping da Bahia, no terceiro piso, contará com ambientes instagramáveis onde os visitantes poderão tirar fotos de seus looks favoritos e compartilhar nas redes sociais.

Quem usar a hashtag #SHEINBahia, marcando o perfil oficial @sheinbrasil_, poderá retirar um brinde exclusivo com a equipe no local.