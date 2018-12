Veja como será o funcionamento dos shoppings neste feriado

Neste sábado (8) é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a padroeira da Bahia, e é feriado em Salvador. No entanto, os shoppings vão funcionar normalmente. Veja abaixo os horários em que os estabelecimentos estarão abertos:

Salvador Shopping

Funciona em horário normal, das 9h às 22h

Salvador Norte Shopping

Funciona em horário normal, das 9h às 22h

Shopping da Bahia

Funciona em horário normal, das 9h às 22h

Shopping Barra

Funciona em horário normal: lojas e Praça de Alimentação das 9h às 22h, Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma – das 12h às 00h

Shopping Bela Vista

As lojas, Praça de Alimentação e áreas de lazer funcionam das 9h às 22h e a Alpha Fitness estará aberta das 9h às 13h. As salas de cinemas do complexo Cinépolis funcionam em horários independentes e a programação poderá ser consultada no respectivo site.

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: abrem das 9h às 19h; lojas Americanas: das 9h às 19h e Praça de Alimentação e Cinema: das 9h às 20h

Shopping Itaigara

Lojas e serviços têm funcionamento opcional, das 9h às 19h, alimentação também tem funcionamento opcional, a partir das 12h e cinema tem horário normal, conforme a programação

Shopping Paralela

Funciona em horário normal, das 9h às 22h

Shopping Piedade

Funciona em horário normal, das 9h às 20h