Veja como usar roupa de banho além da praia

Ressignificar é treinar o olhar e perceber novas funções para uma peça. E o biquíni pode muito bem fazer parte desse processo de transformação. O traje de banho, sempre usado para dar aquele mergulho no mar, cumpre novo papel fashion e migra das areias para as ruas em um passe de mágica. A primeira dica é imaginá-lo como um top e pensar nas muitas ideias que possam surgir quando utilizamos uma peça do gênero. Sendo assim, joga por dentro do visu, por cima de uma outra peça, brincando e experimentando maneiras inéditas.

Vale também criar propostas democráticas, atestando o poder de um item curinga. Uma hora o look pode ser mais casual, apostando em itens descolados, como também é possível nascer a partir de composições improváveis, misturando com peças formais como blazer ou alguma que carregue uma estética mais glam. Depois, quando cansar disso tudo, carrega ele novamente para o bom e velho banho de mar.

Maiô ou body? Os dois! Peça boa é aquela com vários usos. Adiado o banho de mar, você pode usar seu maiô como body com uma saia midi - ninguém vai dizer a origem da peça. Na nossa produção escolhemos uma metalizada, mas vale o que você tiver no guarda-roupa para adaptar. A pochete cheia de aplicações e maxi argolas arrematam o look urbano/praiano.

Toque clássico Quem disse que o biquíni não pode ser combinado com alfaiataria? Misturar estilos é a dica para conseguir imprimir uma assinatura pessoal no look. O top de animal print combina bem com o blazer branco. Para conferir um charme extra um lenço vintage amarrado na cintura. Óculos de lentes vermelhas, bem anos 90, é puro fashionismo!

Por cima O top do biquíni faz bonito sobre uma segunda pele metalizada nessa produção. A ideia é abrir seu olhar para as múltiplas possibilidades de sobreposições. Dá pra fazer um mix de estampas, sobrepor uma camiseta também, até uma versão de segunda pele de telinha. O shortinho jeans arremata um combo bem fresco. A bolsinha virou uma pochete, acinturando tudo, com a ajuda do lenço no lugar do cinto. Aqueles óculos de sol grande ajuda a fazer bonito no carão.

Fotos Gabriel Alencar (@gabriel_ftx) Tratamento e arte Pedro Onofre (@pedrodraw) Modelo Beatriz Couto (@oxebeatriz)