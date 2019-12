Veja dez opções de Réveillon na Bahia com preços que vão de R$ 0 a R$ 1,3 mil

Um dos destinos mais procurados por turistas de todo o Brasil e de outros países, Salvador oferece uma gama de opções para quem escolheu a capital baiana para o Réveillon. Tem para todos os gostos (veja lista com top 10 abaixo). Com preços que cabem no bolso de quem quer uma confraternização mais simples ou uma mais glamourizada.

Para quem gosta de shows e está sem grana, a melhor pedida é o Festival Virada Salvador, que começará neste sábado (28) e seguirá até o dia 1º. Ao todo, serão 70 horas de música.

Confira atrações:

28 de dezembro

Iza

Claudia Leitte

Vintage Culture

Bell Marques

Matheus & Kauan

Saia Rodada

29 de dezembro

Durval Lelys

Paralamas

Anitta

Luan

Simone e Simaria

La Fúria

30 de dezembro

Igor Kannario

Harmonia

Alok

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Psirico

31 de dezembro

Lincoln & Duas Medidas

Dennis DJ

Léo Santana

Ivete Sangalo participação Filhos de Gandhy (Virada)

Jorge & Mateus

Xand Avião

1º de janeiro

Ilê Aiyê

Daniela Mercury

Olodum

Saulo

Quem prefere eventos fechados, também existem muitas opções pagas. Em todas as festas, a música se destaca com a presença dos artistas baianos, principalmente da cena axé, que garante muita animação. A exemplo do Celebre 2020, na Bahia Marina, organizado pelos irmãos Ricardo e Rafael Cal, da produtora Oquei, juntamente com a promoter Licia Fábio. A animação ficará por conta do cantor e compositor Alexandre Peixe, Timbalada, Batifun e Tico.

Para Ricardo Cal, o Celebre tem um sabor especial este ano:

“A gente está numa expectativa muito grande, por vários motivos. Esse ano, a Bahia Marina completa 20 anos, e eles nos deram um desafio para que aumentássemos o Réveillon e levássemos a festa de volta para a área do estacionamento”, conta.

Timbalada: banda se junta a Alexandre Peixe, Batifum e Tico

(Foto: Divulgação)

Outra festa que promete é a da Chácara Baluarte, novo espaço queridinho da cidade. O espaço no Santo Antônio entra em clima de pré-Carnaval com a banda Bailinho de Quinta, que recebe Gerônimo e Magary como convidados.

“O Santo Antônio é um lugar genuíno e berço de tradição, mas ao mesmo tempo tem uma coisa moderna. Essas duas coisas tem tudo a ver com o Bailinho de Quinta. É o diálogo entre o passado, presente e futuro”, afirma Graco Vieira, músico do grupo.

Bailinho de Quinta: trio é uma das atrações da festa que acontece na Chácara Baluarte

(Foto: Lucas Raion/Divulgação)

Outras opções interessantes são os Réveillons com Luiz Caldas no clube AABB; Margareth Menezes na área goumert do Salvador Shopping; Márcia Short no Fasano. Adelmo Casé e Alexandre Leão no Convento do Carmo e Tito Bahiense na Varanda do Sesi. Já em Praia do Forte tem os tops da axé music Ivete Sangalo, Saulo e Durval Lelys. Que venha 2020!

Margareth: Cantora é destaque no Réveillon na área goumert doSalvador Shopping

(Foto: Josá de Holanda/Divulgação)

Top dez

Celebre 2020

Atrações: Alexandre Peixe, Timbalada, Batifun e Tico

Onde: Bahia Marina (Comércio)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 335,50 a RS 1 mil

Mare Blú

Atrações: Saulo e Durval

Onde: Vilas do Atlântico

Horário: A partir de 21h30

Preço: R$ 250

Bailinho

Atrações: Bailinho de Quinta, Gerônimo, Magary e DJ Pureza

Onde: Chácara Baluarte:

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 280

Simplesmente Luxo

Atração: Ivete Sangalo

Onde: Condominio Praia Bela (Praia do Forte)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 1,3 mil

AABB 2020

Atrações: Luiz Caldas, Banda Marana e DJ

Onde: Clube AABB (Piatã)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$140 a R$350

Hotel Fasano

Atração: Márcia Short

Onde: Hotel Fasano (Praça Castro Alves)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 952

Salvador Shopping

Atrações: Margareth Menezes e Baile do Autor

Onde: Salvador Shopping

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 120 a R$ 420

Comida de Varanda

Atrações: Tito Baihense

Onde: Varanda do Sesi (Rio Vermelho)

Horário: A partir de 20h

Preço: R$ 150

Top 2020

Atrações: Kiko Salli e Nata do Samba

Onde: Zen (Rio Vermelho)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 189

Réveillon do Carmo

Atrações: Adelmo Casé e Alexandre Leão

Onde: Hotel Pestana (Santo Antonio Além do Carmo)

Horário: A partir de 21h

Preço: R$ 340