Veja dicas para comprar carro sem erros; novo mais barato é R$ 68 mil

O que você precisa em um carro? Qual seu objetivo com ele? São perguntas que todos deveriam fazer e refletir sobre a resposta por algum tempo. Outra coisa que deve ser levada em consideração: é mesmo necessário ter um automóvel?

O ditado popular "dinheiro não aceita desaforo" nunca foi tão atual. O preço inicial de R$ 68.190 cobrado pelo modelo zero-quilômetro mais barato do país prova isso. Esse valor é equivalente a 52 meses de salário mínimo, que pode ficar bem maior quando o consumidor faz uma compra financiada.

Há o mercado de usados com muitas opções. Sim, existe. Mas as dificuldades são as mesmas, altas taxas para financiamento e dificuldades para aprovação de crédito. O endividamento das famílias contribui bastante para isso.

A primeira coisa é experimentar devidamente o automóvel. Você pode ter se encantado por ele em uma publicidade ou até mesmo em uma reportagem. Mas é necessário sentar, ajustar o banco e a coluna de direção - alguns não vão contar com esses atributos. Em seguida, é fundamental guiar o veículo, e vai uma dica: não se encante com as palavras do vendedor neste momento.

Ande devagar, mais rápido, passe por pisos bons e ruins. Estacione - nesse momento a direção com assistência elétrica fará diferença -, entenda como é o ponto cego. Observe se é fácil manipular o computador de bordo e a central multimídia. Não tenha receio de pedir para dar mais uma volta. Lembre-se que está desembolsando um valor alto por algo que irá usar constantemente para facilitar sua vida.

Sente em todos os bancos, veja se o conforto é adequado para seu filho ou companheiro. Afinal, é importante que todos se sintam bem a bordo.

Sugiro que a efetivação da compra seja feita na segunda quinzena do mês, quando vendedores e concessionárias já estão de olho no fechamento. É mais fácil negociar nesse período, que é também mais amplo em ofertas.

Tarefa de casa

Se decidiu por um modelo, entenda há quanto tempo ele está no mercado. Normalmente, os carros têm um ciclo de sete a oito anos. Quando completam três a quatro anos são reestilizados e, posteriormente, mudam de geração.

Se não se atentar a esse fato, pode comprar um modelo que poderá mudar completamente em breve. Mesmo se souber disso e quiser comprar, negocie bem o valor, pois ele pode desvalorizar mais na revenda.

O tempo de garantia também é fundamental, seja para um zero-quilômetro ou seminovo. Alguns fabricantes oferecem garantia estendida, o que pode ser um bom negócio. Verifique também o custo das revisões programadas e do seguro.

No site do Inmetro você poderá conferir o consumo do carro e de cada versão. Assim, vai entender qual será seu custo mensal com combustível. Além disso, consulte no site do fabricante quais itens de segurança o produto tem.

Equipamentos como airbag duplo, controle de estabilidade e freios com sistema antitravamento (ABS) são obrigatórios. Mas, por exemplo, se os freios forem a disco nas quatro rodas, é melhor, assim como a adição de tecnologias de auxílio à condução. Até mesmo modelos de entrada como Chevrolet Onix e Hyundai HB20 contam em algumas versões com monitoramento de ponto cego.

Sem emoção

Depois de decidir comprar, veja qual será seu custo mensal com o carro. Calcule o valor do IPVA, seguro, gasolina e manutenção. Só esses itens podem ultrapassar R$ 1 mil por mês, sem contar o valor de um eventual financiamento.

Por isso, se pergunte novamente: preciso de um carro? Para que preciso? Se sim, faça uma escolha consciente.