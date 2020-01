Veja filmes indicados ao Oscar em cartaz na Bahia

A lista dos filmes indicados ao Oscar 2020 foi divulgada nesta segunda (13), mas a premiação só acontece no dia 9 de fevereiro. Se você deseja assistir aos longas antes da premiação, alguns estão em cartaz em Salvador e cidades do interior baiano. Filmes que estrearan em 2019, como Coringa, Era uma vez em... Hollywood, Malévola e Rocketman, que conta a história do astro Elton John, ainda podem ser visto. Confira a lista completa:

Salvador:

Coringa - Com 11 indicações, liderando a lista na corrida do Oscar, o filme protagonizado por Joaquin Phoenix, indicado a melhor ator, está em cartaz de sexta-feira à terça-feira, legendado, às 20h, na Saladearte Cine MAM. O longa também foi indicado para os Oscars de melhor filme, roteiro adaptado, direção de fotografia, trilha sonora, maquiagens e penteados, figurino, edição, mixagem e edição de som.

Era uma vez em... Hollywood - No total são 10 indicações, incluindo ao de melhor filme, melhor diretor para Quentin Tarantino, melhor ator para Leonardo DiCaprio e melhor ator coadjuvante para Brad Pitt. Tem ainda indicações aos Oscars de roteiro original, direção de fotografia, figurino, direção de arte mixagem e edição de som. Assista ao filme no Cinemark Salvador Shopping, na sala prime, legendado, às 21h, ou Saladearte Cine MAM, aos sábados e quartas, às 20h.

Parasita - O filme sul-coreano Parasita foi indicado tanto a melhor filme quanto a melhor filme estrangeiro. No total, foram seis categorias: melhor direção para Bong Joon Ho, roteiro original, direção e edição de arte. O filme pode ser conferido legendado na Saladearte Cine MAM, de terça-feira à domingo, às 17h40, e na Saladearte Cine Paseo, às 20h15.

Adoráveis Mulheres - O longa estreiou essa semana na Bahia e já chegou com seis indicações, inclusive ao Oscar de melhor fIlme. Protagonizado por Saoirse Ronan, indicada a melhor atriz, o filme ainda tem atuação de Florence Pugh, indicada a melhor atriz coadjuvante e roteiro de Greta Gerwig, indicada a melhor roteiro adaptado. As ouitras duas indicações são ao Oscars de melhor trilha sonora e melhor figurino. Saiba onde Adoráveis Mulheres está em cartaz:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 2 (dub): 16h, 18h50, 21h40 (leg)

UCI Orient Shopping Barra Sala 7 (elg): 13h30, 16h10, 19h, 21h50

Cinemark Sala 9 (leg): 22h | Sala 10 (leg): 12h, 18h

Cinépolis Bela Vista Sala 5 (dub): 13h10, 16h10 (leg), 19h10, 22h10 (leg)

Cinépolis Salvador Norte Sala 1 (dub): 22h15 | Sala 7 (leg): 18h25, 21h40

Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 13h05, 17h50 | Sala 2 (leg): 15h50

Espaço Itaú de Cinema Sala 1 (leg): 15h30, 20h30

O Escândalo - O filme estreia nos cinemas brasileiros apenas nesta quinta-feira (16), mas em Salvador já é possível oonferir a pré-estreia de O Escândalo, filme protagonizado por Charlize Theron, indicada a melhor atriz, e com atuação de Margot Robbie, indicada a melhor atriz coadjuvante. Contabilizando três indicações no total, o filme concorre também ao Oscar de melhores maquiagem e penteados. Confira as salas e horários da pré-estreia:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 10 (leg): 21h

UCI Orient Shopping Barra Sala 8 (leg): 22h30

Cinépolis Bela Vista Sala 9 (leg): 20h50

Star Wars - O nono filme da franquia, A Ascensão Skywalker, que encerra a saga familiar de Star Wars, foi indicado aos Oscars de melhores efeitos visuais, melhor trilha sonora e melhor edição de som. O longa ainda pode ser assistido nas seguintes salas:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 3D (dub): 14h, 15h,50, 18h40, 21h30

UCI Orient Shopping Barra Sala 6 3D (leg): 15h50, 18h40, 21h30

UCI Orient Shopping Paralela Sala Sala 3 3D (dub): 22h20 | Sala 5 (dub): 15h30, 20h40 (leg)

Cinemark Sala 4 3D (leg): 22h | Sala 10 3D (leg): 15h

Cinépolis Bela Vista Sala 3 3D (dub): 20h30 | Sala 8 (dub): 14h20

Cinesercla Sala 4 (dub): 20h50

Espaço Itaú de Cinema Sala 2 (leg): 20h30

Frozen 2 - Indicado para o Oscar de melhor canção original por Into The Unknown (Minha Intuição), canção da banda americana Panic! at the Disco, o longa está em cartaz em diversos cinemas de Salvador. No primeiro filme da franquia, Frozen venceu essa categoria com a canção Let it Go, além do Oscar de melhor animação. Neste ano, o filme não foi indicado nesta categoria. Confira todos os locais e horários do filme na capital baiana:

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 3D (dub): 23h30, 15h40, 18h, 20h20 | Sala 6 (dub): 12h10, 14h30, 16h50, 19h10 | Sala 9 3D (dub): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 | Sala 3D (dub): 11h20, 14h, 16h20, 18h40 | Sala 12 (dub): 13h15, 15h25, 17h45

UCI Orient Shopping Barra Sala 1 3D (dub): 13h20, 15h40, 18h, 20h20 | Sala 4 3D (dub): 13h, 15h20, 17h40, 20h | Sala 6 3D (dub): 13h40

UCI Orient Shopping Paralela Sala 2 3D (dub): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 | Sala 3 3D (dub): 13h40, 15h50, 18h, 20h10 | Sala 5 (dub): 18h30 | Sala 6 (dub): 15h30, 17h40

Cinemark Sala 3 (dub): 12h30, 15h10, 17h30 | Sala 4 3D (dub): 11h50, 14h20, 17h, 19h30 | Sala 5 3D (dub): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40, 23h10 | Sala 8 3D (dub): 13h50, 16h30, 18h50, 21h20 | Sala 9 3D (dub): 16h

Cinépolis Bela Vista Sala 2 #D (dub): 13h, 15h30, 18h | Sala 6 3D (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30 | Sala 7 (dub): 12h20, 14h40, 17h, 19h40 | Sala 8 (dub): 17h20 | Sala 9 (dub): 13h20, 15h30, 19h20

Cinépolis Salvador Norte Sala 1 (dub): 14h45, 17h15, 19h45 | Sala 2 (dub): 13h45, 16h15, 18h45, 18h45, 21h15 | Sala 4 3D (dub): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45 | Sala 7 3D (dub): 13h, 15h40

Cinesercla Sala 2 3D (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 | Sala 3 (dub): 14h20, 16h20, 18h20, 20h20

Espaço Itaú de Cinema Sala 2 (dub): 14h30, 16h30, 18h30

Malévola: Dona do Mal - Indicado ao Oscar de melhores maquiagem e penteados, o filme ainda pode ser conferido dublado em Salvador, aos sábados e domingos, no UCI Orient Shopping da Bahia, às 10h50.

O Caso de Richard Jewell - Com atuação de Kathy Bates, indicada a melhor atriz coadjuvante, o filme está em cartaz em Salvador e pode ser assistido nas salas:

UCI Orient Shopping Barra Sala 1 (leg): 22h30

Cinemark Sala 3 (leg): 22h30 (sábado) | Sala 9 (leg): 13h

Saladearte Cine Daten Paseo Sala 1 (leg): 15h30

Saladearte Cinema da Ufba Sala 1 (leg): 20h30

Entre Facas e Segredos - O filme tem roteiro de Rian Johnson, indicado ao Oscar de melhor roteiro original, e está em cartaz em Salvador no Cinemark, Sala 8 (leg), às 23h50, e Espaço Itaú de Cinema, Sala 3 (leg), às 15h30.

Rocketman - A canção (I'm Gonna) Love Me Again de Elton John, gravada para sua própria cinebiografia, foi indicada ao Oscar de melhro canção original. De quinta-feira à domingo, o longa legendado pode ser assistido na Saladearte Cine MAM, às 20h.

O Farol - Indicado somente ao Oscar de melhor direção de fotografia, o filme está em cartaz em alguns cinemas soteropolitanos:

Saladearte Cine Daten Paseo Sala 2 (leg): 13h50

Saladearte Cinema da Ufba Sala 1 (leg): 18h30

Espaço Itaú de Cinema Sala 4 (leg): 18h20

Serrinha:

Star Wars - Orient Serrinha Shopping Sala 2 (dub): 21h30

Frozen 2 - Orient Serrinha Shopping Sala 2 (dub): 13h, 15h05, 17h10, 19h20

Feira de Santana:

Star Wars - Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 4 (dub): 21h10

Frozen 2 - Orient Cineplace Boulevard Shopping Sala 1 (dub): 13h30, 15h40, 17h50, 20h | Sala 4 (dub): 14h30, 16h40, 19h