Veja lista com 91 ganhadores da Nota Premiada; prêmio de R$ 100 mil é de Salvador

Moradores de 22 municípios baianos foram contemplados no primeiro sorteio de 2020 da campanha Nota Premiada Bahia, do Governo do Estado.

O prêmio de R$ 100 mil foi para uma contribuinte do bairro de Piatã, em Salvador. Já os 90 prêmios de R$ 10 mil tiveram ganhadores da capital e de outras 21 cidades. (Veja relação mais abaixo).

Este foi o segundo sorteio da campanha Nota Premiada Bahia após ampliação do número de ganhadores, que agora soma 91 todos os meses.

O primeiro sorteio no novo formato aconteceu em dezembro, por determinação do governador Rui Costa, atendendo a solicitações dos baianos nas redes sociais no sentido de que mais participantes pudessem ter acesso às premiações mensais, que antes eram apenas dez de R$ 100 mil.

Salvador, que reúne o maior número de participantes inscritos na campanha, também teve em janeiro maior proporção de ganhadores do prêmio de R$ 10 mil: foram ao todo 60 contemplados na capital.

No interior, a liderança ficou com Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, que teve cinco ganhadores. Em seguida, com dois ganhadores cada, ficaram Feira de Santana, Vitória da Conquista, Simões Filho, Itabuna e Barreiras.

Outros 15 municípios tiveram ganhadores neste sorteio: Gandu, Guanambi, Ibotirama, Ilhéus, Ipiaú, Barrocas, Brumado, Caetité, Jequié, Alagoinhas, Amargosa, Barra do Rocha, Sobradinho, Teixeira de Freitas e Santo Antônio de Jesus.

Loteria Federal

Os bilhetes vencedores, como acontece desde o lançamento da Nota Premiada Bahia, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal.

Desta vez, o resultado teve como base o sorteio realizado na noite dessa quarta-feira (22). Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são validados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de acordo com o regulamento da Nota Premiada.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada.

Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e.

A Nota Premiada conta atualmente com 531 mil participantes inscritos no site. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram ao todo 404 pessoas.

Foram 222 prêmios de R$ 100 mil, 180 de R$ 10 mil e ainda dois sorteios especiais de R$ 1 milhão, realizados em junho de 2018 e em março de 2019. Do total de ganhadores, 264 moram na capital e 140 no interior.

Confira a lista completa de premiados.