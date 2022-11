Veja lista de lugares para assistir aos jogos da Copa do Mundo em Salvador

Depois do 7 a 1 em 2014 e partidas mornas em 2018, o Brasil vai jogar este ano no Catar em busca do tão esperado hexa. A Copa do Mundo começa neste domingo (20) e os soteropolitanos que são apaixonados por futebol, ou aqueles que adoram reunir a família e amigos, vão poder assistir às partidas em diversos lugares espalhados por Salvador.

O CORREIO reuniu alguns bares e restaurantes que irão transmitir os jogos. A primeira partida do Brasil será no dia 24, contra a Sérvia. Confira abaixo a lista de estabelecimentos que vão receber os torcedores.

Clube do Fogo - Shopping da Bahia

Divulgação

Um bom churrasco cai bem com os jogos da Copa do Mundo e o restaurante Clube do Fogo vai reunir os soteropolitanos no Shopping da Bahia. Serão 10 estações de barbecue, com as mais variadas técnicas: Fogo de Chão, Parrilla e Defumação em Pit Smoker; e transmissão dos jogos do Brasil e das principais seleções do mundo.

O Clube do Fogo terá entrada gratuita sempre das 12h às 22h. E, a partir do dia 02/12, das 11h às 21h. Os dias disponíveis serão as sextas, sábados e domingos, entre os dias 19 de novembro e 18 de dezembro

Casarão da Copa

Divulgação

Localizado na Vitória, a Mansão Solar Cunha Guedes vai se transformar no Casarão da Copa, com feijoada do restaurante Frederico, na Barra, além de shows exclusivos.

O primeiro evento vai acontecer no dia 2 de novembro, a partir das 12h, quando vai ocorrer o jogo do Brasil contra a Sérvia. As atrações musicais serão Forró do Tico, Nata do Samba e Dan Valente. Ingressos pelo Tiket Maker.

Outback e Brahma

Divulgação

O grupo Outback fechou uma parceria com o grupo Multi, além da cervejaria Brahma, para transmitir os jogos da Copa do Mundo nos restaurantes espalhados pela capital baiana. No estabelecimento, o cliente vai poder pedir um refil de Chopp e aperitivos totalmente à vontade por um período de até 3 horas por R$ 89,90 por pessoa.

Brahma e Olodum no Pelourinho

Divulgação

Salvador vai receber, novamente, a parceria da Brahma. Este ano, a cervejaria fez uma parceria com o grupo Olodum, que vai agitar os dias dos jogos do Brasil no Pelourinho, cartão postal da capital. Os baianos vão ter telão e muita festa ao som da banda Olodum no Centro Histórico.

Bloquinho de Jau

Divulgação

No dia 24 de novembro, a partir das 15h, quem gosta de um bom axé, vai poder curtir o Bloquinho de Jau e convidados na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo. Para os interessados, o ingresso custa R$ 70 (clique aqui). No dia do evento, é necessário levar 1kg de alimento para ajudar as ONGs Salvador Invisível, Semeadores Mirins e a Associação Aisha Vida.

Ginga Salvador

Divulgação

O evento vai acontecer no Clube Espanhol, em Ondina, a partir do dia 24 de novembro, primeiro jogo do Brasil. Os shows irão perdurar até 18 de dezembro, dia da final da Copa do Mundo.

Entre as atrações mais esperadas para o primeiro evento, estão Péricles, Xanddy Harmonia e DJ Pedro Chamusca. Já no dia 28, jogo que o Brasil vai disputar contra a Suíça, os baianos vão poder curtir Rogerinho, Lincoln e DJ Pedro Chamusca.

Já no dia 2 de dezembro, o público vai curtir o último dia da fase de grupos com um bom pagode com o grupo Menos é Mais, Rafa Almeida, e DJ Pedro Chamusca.

Os ingressos variam entre R$ 80 a R$ 120 o bilhete avulso. Já para quem quer curtir os três dias, poderá comprar por R$ 260. (Clique aqui)

Armazém Convention - Lauro de Freitas

Divulgação



Na próxima quinta-feira (24), o público vai poder assistir no Armazém Convention a banda Filhos de Jorge e o DJ Lucas Bianco, a partir das 14h. Os ingressos custam R$ 60 estão disponíveis na plataforma Sympla (clique aqui). Crianças entre 6 e 12 anos pagam metade do valor e, abaixo de seis anos, a entrada é livre.

Boulevard Shopping Camaçari

Divulgação

Com um telão na praça de alimentação, o Boulevard Shopping Camaçari vai exibir os jogos da Copa do Mundo a partir deste domingo (20), para os moradores da cidade. A exibição terá início às 12h, com a cerimônia de abertura do evento.

Nos dias de partidas do Brasil, o shopping funcionará normalmente, mas as lojas do Boulevard poderão fechar 15 minutos antes de cada jogo da seleção, reabrindo 15 minutos depois do horário do término.

Mercadão da Bahia - Lauro de Freitas

No centro de Lauro de Freitas, o público vai poder assistir a partida entre Catar e Equador, às 13h, no Mercadão da Bahia. No mesmo dia, os frequentadores poderão continuar a diversão no empreendimento, com a apresentação musical do cantor Alessandro Araújo, das 15h às 18h.

o Mercadão da Bahia funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e nos domingos e feriados, das 8h às 15h. Já a praça de alimentação opera das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 18h, nos domingos e feriados.