Veja lista dos lugares mais buscados no Google em 2022

O levantamento "Year in Search", divulgado pelo Google no final do mês de dezembro, ranqueou as atrações mais buscadas no mundo inteiro nos últimos doze meses na ferramenta.



O Brasil ocupou o 4º lugar, com o Cristo Redentor, um dos Patrimônios da Humanidade, que proporciona uma vista privilegiada do Rio de Janeiro. O Palácio de Buckingham, o Big Ben, no Reino Unido e a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito também se destacaram entre os lugares mais procurados



Confira a lista do mais buscados:



1º. Palácio de Buckingham •

2º: Big Ben, no Reino Unido •

3º: Grande Pirâmide de Gizé, no Egito •

4º: Cristo Redentor, no Brasil •

5º: Palácio Real de Bruxelas, na Bélgica

