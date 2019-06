A Copa do Mundo feminina de futebol segue sua programação sem o Brasil, que acabou eliminado pela França com derrota por 2x1 nas oitavas de final. Nesta terça-feira (25), foram definidos os confrontos das quartas de final, que já começam na quinta (27) com o confronto entre Noruega e Inglaterra, em Le Havre.

Veja o chaveamento das quartas de final: