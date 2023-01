Veja o gol da classificação do Vitória na Copa do Nordeste 

O Vitória está de volta à fase de grupos da Copa do Nordeste. Depois da ausência no ano passado, o Leão garantiu a presença ao bater o Jacuipense, por 1x0, em jogo eliminatório, na tarde deste domingo (8), no Barradão.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Santiago Tréllez, aos 33 minutos do primeiro tempo. A partida não teve transmissão da televisão e pouco mais de 11 mil pagantes compareceram ao Barradão.

Baila, Capivara! ????????????⚫️



Com esse gol de Trellez, Leão vai vencendo parcialmente o Jacuipense por 1x0. Pega, Leão! pic.twitter.com/JsChY2uD4b — EC Vitória (@ECVitoria) January 8, 2023

Além da Copa do Nordeste, em 2023 o Vitória disputará outras três competições: o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

A estreia do Leão no estadual será na quinta-feira (12), às 19h15, na Arena Cajueiro, contra o Bahia de Feira.