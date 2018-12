Veja o novo mapa da Série A 2019 após rebaixamentos e acessos

A última rodada da Série A 2018, realizada no domingo (2), definiu como ficará a principal competição brasileira de futebol em 2019. No ano que vem, o Brasileirão terá 10 times do Sudeste, 5 do Sul, 4 do Nordeste e 1 do Centro-Oeste, de volta ao mapa devido ao acesso do Goiás.

A região Nordeste mantém seu recorde de quatro participantes, atingido em 2018. No entanto, Vitória e Sport dão lugar a Fortaleza e CSA, time que coloca Alagoas no cenário dos pontos corridos pela primeira vez (veja, no final do texto, o histórico completo das equipes nordestinos na era dos pontos corridos).

A região Sudeste terá 10 dos 20 times. É um a menos do que teve neste ano, devido ao rebaixamento do América-MG. Nenhum sudestino conseguiu o acesso, façanha que coube aos já citados Fortaleza e CSA e também a Goiás e Avaí.

Apesar do acesso do Avaí, a região Sul terá novamente cinco times, já que o Paraná foi um dos quatro rebaixados.

Times nordestinos na Série A por pontos corridos:

2003 – Vitória (16º), Bahia (23º) e Fortaleza (24º)

2004 – Vitória (23º)

2005 – Fortaleza (13º)

2006 – Fortaleza (18º) e Santa Cruz (20º)

2007 – Sport (14º), Náutico (15º) e América-RN (20º)

2008 – Vitória (10º), Sport (11º) e Náutico (16º)

2009 – Vitória (13º), Náutico (19º) e Sport (20º)

2010 – Ceará (12º) e Vitória (17º)

2011 – Bahia (14º) e Ceará (18º)

2012 – Náutico (12º), Bahia (15º) e Sport (17º)

2013 – Vitória (5º), Bahia (12º) e Náutico (20º)

2014 – Sport (11º), Vitória (17º) e Bahia (18º)

2015 – Sport (6º)

2016 – Sport (14º), Vitória (16º) e Santa Cruz (19º)

2017 – Bahia (12º), Sport (15º) e Vitória (16º)

2018 – Bahia (11º), Ceará (15º), Sport (17º) e Vitória (19º)

2019 – Bahia, Ceará, Fortaleza e CSA