Veja o que a Argentina precisa fazer para se classificar na Copa

A vitória por 2x0 contra o México neste sábado (26) não livrou de vez a Argentina de viver momentos de pressão nesta Copa do Mundo do Catar. O resultado colocou a Albiceleste na segunda posição do Grupo C, com três pontos. A liderança da chave está com a Polônia, que tem quatro pontos conquistados.

As duas se enfrentam na terceira e última rodada na próxima quarta-feira (30) e, para garantir a vaga nas oitavas com tranquilidade, a Argentina precisa vencer esse jogo. Isso colocaria os hermanos com seis pontos na tabela, ultrapassando a Polônia e garantindo que o México não alcance a pontuação. Os mexicanos têm um ponto.

A única seleção que poderia alcançar os argentinos é a Arábia Saudita, que venceu o confronto direto na estreia e também tem três pontos. Com isso, a vitória da Argentina na próxima rodada neste contexto garantiria pelo menos uma das vagas de classificação.

Caso a Argentina empate e chegue a quatro pontos, aí a torcida passa a ser para um tropeço da Arábia, que não poderia ganhar seu jogo. Se o México vencer, os argentinos precisam torcer para que eles não tirem a diferença atual de três saldo de gols. O ideal seria um empate nas duas partidas do grupo, o que manteria a Argentina em 2º.

Mas caso perca seu duelo contra a Polônia, aí sim a Argentina poderá dar adeus à Copa do Mundo. Isso porque qualquer resultado no duelo entre México x Arábia Saudita daria a uma dessas seleções vantagem de pontos contra a Argentina, que ficaria com apenas três pontos.

Veja a classificação atualizada do Grupo C