Veja o que abre e o que fecha em Salvador e RMS no feriado de Tiradentes

O feriado do Dia de Tiradentes é nesta sexta-feira (18). Com isso, alguns shoppings, supermercados e repartições públicas de Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS) funcionarão em horários especiais. Confira a lista levantada pelo CORREIO.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

Sexta-feira (21): ncoras/Megalojas/Satélites – 12h às 21h; Lojas/Quiosques – 13h às 21h; Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h; Clivale: Fechada; Pão de Açúcar: 12h às 21h; Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5; Playland: 12h às 21h; Planeta Criança: 12h às 21h.

Shopping Piedade

Nesta sexta-feira, 21/04, feriado de Tiradentes, o Shopping Piedade estará fechado, retornando às atividades no sábado (22/04), das 9h às 20h.

Shopping Barra

Lojas funcionarão das 12h às 20h; praça de alimentação das 12h às 20h; Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli a partir das 12h.

Paseo Itaigara

Lojas e quiosques terão funcionamento opcional das 13h às 19h; restaurantes abrirão a partir do meio-dia. Academia Alpha Fitness e Ebateca: consultar programação.

Shopping Paralela

Lojas funcionarão das 13h às 21h; alimentação e lazer, das 12h às 21h.

Salvador Shopping

Alimentação, lazer, lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: 13h às 21h; Bancos, clínicas, Correios, laboratório, Lotéricas e SAC: fechados; Academia Smart Fit: 8h às 14h; Bompreço: 8h às 21h.

​Itaigara

Lojas, quiosques e restaurantes fechados; Super Bompreço funciona das 7h às 18h; bancos fechados; Subway por delivery.

Shopping Cajazeiras

A praça de alimentação funciona das 12h às 20h; lojas e serviços estarão fechados.

Parque Shopping Bahia

Lojas, quiosques e praça de alimentação vão operar das 12h às 21h; Alameda Gourmet, das 12h às 22h; Clube do Fogo, das 12h às 20h.

Salvador Norte Shopping

Alimentação, Lazer, lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h; Demais lojas e quiosques: 13h às 21h; Clivale e Caixa Econômica: fechados.



LOJAS E SUPERMERCADOS

Mercado do Rio Vermelho: 7h às 14h

Mercado do Ogunjá: 6h às 14h

Sete Portas: 7h às 13h

Mercado de Paripe: 5h às 14h

Ceasa: 4h às 17h

Assaí

Lojas de Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h



ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h



ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h



ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 22h



ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 7h às 22h



ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h



ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h



ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h



ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h



ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 22h



ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 7h às 22h

MUSEUS

Cidade da Música da Bahia: aberto das 10h às 18h (com entrada até as 17h no valor de R$ 20 – meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos)⠀

Casa do Carnaval: aberto das 10h às 18h (com entrada até as 17h no valor de R$ 20 – meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos)⠀

Casa do Rio Vermelho: aberto das 10h às 18h (com entrada até as 17h no valor de R$ 20 – meia para residentes em Salvador, estudantes e idosos)⠀

Museu de Arte da Bahia: aberto das 13h às 18h

Museu de Arte Moderna da Bahia: aberto das 13h às 17h

Museu Udo Knoff de Azulejaria Cerâmica: aberto das 10h às 16h

Centro Cultural Solar do Ferrão: aberto das 10h às 16h

Museu Tempostal: aberto das 10h às 16h

Palacete das Artes: aberto das 13h às 18h

FERRY-BOAT

O sistema Ferry-boat irá operar com os ferries Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Pinheiro, Anna Nery, Dorival Caymmi e Maria Bethânia, das 6h às 23h30.

CINEMAS

Conforme programação de cada sala.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes, comemorado em 21 de abril.