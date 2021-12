Veja o que ainda está em jogo na última rodada do Brasileirão

O Atlético-MG é o campeão da Série A, com título garantido com duas rodadas de antecedência. Mas, restando uma rodada para o fim do Brasileirão, há ainda muito em jogo - seja uma briga contra o rebaixamento ou a busca por uma vaga na Libertadores. Todos os dez últimos duelos serão disputados nesta quinta-feira (9), às 21h30.

Na parte de baixo da tabela, Chapecoense e Sport já decretaram a ida para a segunda divisão, e aguardam os dois outros companheiros. Quatro times estão nessa situação desconfortável, incluindo o Bahia. Um deles, aliás, ainda garante a última vaga na Sul-Americana.

O Cuiabá é quem tem o cenário um pouco mais tranquilo. Com 46 pontos e em 15º, só precisa de um empate contra o Santos para garantir a permanência e a vaga na competição continental.

Já o Esquadrão, na 16ª colocação com 43 pontos, precisa ter um resultado melhor ou igual ao Juventude para escapar da queda. O tricolor visita o Fortaleza no Castelão, enquanto a equipe gaúcha encara o Corinthians no Alfredo Jaconi. Veja aqui todas as possibilidades para o Bahia.

Já o Grêmio é quem tem a situação mais delicada. Com 40 pontos, precisa vencer o campeão Atlético-MG e torcer para que Bahia e Juventude percam. Caso um dos dois pontue, o Imortal será fadado a jogar a Série B em 2022.

A disputa pela Libertadores também é uma atração na última rodada. Serão nove times no torneio, sendo que seis já estão garantidos: Palmeiras e Athletico-PR, campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Fortaleza.

Para as últimas três vagas, há oito candidatos. Red Bull Bragantino, Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo estão no páreo. Vale lembrar que dois desses nove clubes disputarão a pré-Libertadores.

O Red Bull Bragantino, com 53 pontos e em 6º, está praticamente assegurado na competição. Só perderia a vaga se fosse derrotado pelo Internacional e houvesse triunfos de Fluminense, América-MG e Atlético-GO - sendo que o Dragão ainda precisaria tirar uma diferença de 13 gols de saldo.

Por outro lado, para confirmar a última vaga direta, o Massa Bruta tem que ganhar do Colorado. Em caso de empate ou derrota, pode ver a classificação na fase de grupos ir para o Fluminense, que joga em casa contra a Chapecoense.

O tricolor carioca (51 pontos) e o América-MG (50), na 7ª e 8ª posições, respectivamente, são favoritos a ficar com as duas vagas restantes. Atlético-GO (50), Ceará (50), Santos (49), Internacional (48) e São Paulo (48) correm por fora. Os clubes que não conseguirem chegar à Libertadores têm vaga garantida na Copa Sul-Americana.

Veja todos os confrontos:

Fortaleza x Bahia - Castelão

Palmeiras x Ceará - Arena Barueri

América-MG x São Paulo - Independência

Sport x Athletico - Arena Pernambuco

Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio

Atlético-GO x Flamengo - Antônio Accioly

Fluminense x Chapecoense - Maracanã

Red Bull Bragantino x Internacional - estádio Nabi Abi Chedid

Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi

Santos x Cuiabá - Vila Belmiro