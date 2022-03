Veja o que Barcelona, Vitória e Bahia precisam para avançar no Baianão

A última rodada do Campeonato Baiano será disputada nesta quarta-feira (16), e ainda há uma vaga na semifinal em jogo. Enquanto Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já estão garantidos na próxima fase, três times ainda estão no páreo pela classificação: Barcelona, Vitória e Bahia.

A situação mais favorável é a do time de Ilhéus. O Barcelona entra na 9ª rodada já na zona de classificação, em 4º, com 11 pontos, e só depende de si para avançar. Mas, para isso, precisa vencer o Doce Mel no estádio Barbosão, em Cruz das Almas. Se tropeçar, precisará de uma combinação de resultados.

O Vitória, por sua vez, aparece em 5º, com 10 pontos, e só se classifica se ganhar do Bahia de Feira, no Barradão. Mas isso não é tudo: além de um resultado favorável, depende ainda do Barcelona.

Já o Bahia é o 6º colocado, com 9 pontos, e precisa de uma combinação tripla para avançar. A começar por um triunfo diante do Vitória da Conquista, na Fonte Nova.

Todos os jogos acontecem de forma simultânea, e estão marcados para quarta-feira (16), às 19h15. Vale lembrar que, caso a última vaga fique com o Barcelona de Ilhéus, o Campeonato Baiano será palco de algo inédito. Nunca uma semifinal do torneio não teve a presença ou do Bahia ou do Vitória. Ao menos um dos dois sempre esteve na fase.

O Esquadrão, aliás, não fica de fora das finais do estadual desde 2003. Já o Vitória quer retornar à semi após três anos seguidos de eliminações precoces.

Veja o que cada um dos três times na briga precisam para ficar com a vaga:

Barcelona de Ilhéus:

Se ganhar: se classifica. O time chegaria aos 14 pontos e não poderia ser mais ultrapassado nem pelo Bahia e nem pelo Vitória.

se classifica. O time chegaria aos 14 pontos e não poderia ser mais ultrapassado nem pelo Bahia e nem pelo Vitória. Se empatar: tem que torcer para que o Vitória e o Bahia não ganhem seus respectivos jogos. Isso pois o Leão pode chegar aos 13 pontos, enquanto o Barcelona ficaria com 12. Já o Esquadrão iria empatar em pontos com o time de Ilhéus, mas levaria a melhor no saldo de gols (1 a -2, atualmente).

tem que torcer para que o Vitória e o Bahia não ganhem seus respectivos jogos. Isso pois o Leão pode chegar aos 13 pontos, enquanto o Barcelona ficaria com 12. Já o Esquadrão iria empatar em pontos com o time de Ilhéus, mas levaria a melhor no saldo de gols (1 a -2, atualmente). Se perder: tem que torcer para que o Vitória e o Bahia não ganhem seus respectivos jogos. Com os respectivos triunfos, o Leão alcançaria 13 pontos e o Bahia chegaria a 12, enquanto o Barcelona, com a derrota, estacionaria em 11.

Vitória:

Se ganhar: tem que torcer para que o Barcelona não vença. Neste cenário, o Leão chegaria aos 13 pontos e superaria o time de Ilhéus, que ficaria com 12, em caso de empate, ou 11, se for derrotado.

tem que torcer para que o Barcelona não vença. Neste cenário, o Leão chegaria aos 13 pontos e superaria o time de Ilhéus, que ficaria com 12, em caso de empate, ou 11, se for derrotado. Se empatar: está fora da semifinal. Alcançaria 11 pontos e, mesmo em caso de derrota do Barcelona, ficaria atrás pelo menor número de vitórias (2x3, atualmente).

está fora da semifinal. Alcançaria 11 pontos e, mesmo em caso de derrota do Barcelona, ficaria atrás pelo menor número de vitórias (2x3, atualmente). Se perder: está fora da semifinal. Estacionaria nos 10 pontos e não superaria o Barcelona, que entra na rodada com 11 pontos.

Bahia (para se classificar):

Se ganhar: precisa torcer para que Barcelona e Vitória não vençam. O time de Ilhéus, com um empate, chegaria aos 12, o mesmo de um triunfo do Bahia, mas perderia no quesito do saldo de gols (-2 a 1, atualmente). Já o Leão, com o resultado igualado, iria a 11 pontos.

precisa torcer para que Barcelona e Vitória não vençam. O time de Ilhéus, com um empate, chegaria aos 12, o mesmo de um triunfo do Bahia, mas perderia no quesito do saldo de gols (-2 a 1, atualmente). Já o Leão, com o resultado igualado, iria a 11 pontos. Se empatar: está fora da semifinal. Chegaria aos 10 pontos e não conseguiria alcançar os 11 do Barcelona de Ilhéus.

está fora da semifinal. Chegaria aos 10 pontos e não conseguiria alcançar os 11 do Barcelona de Ilhéus. Se perder: está fora da semifinal. Estacionaria nos 9 pontos não conseguiria alcançar os 11 do Barcelona de Ilhéus.

