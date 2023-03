Veja o que chega à Netflix em abril

MAIS BRASIL NA TELA

A SOGRA QUE TE PARIU: Temporada 2 (12/04)

Recém-saída da prisão, Isadir volta para a família, pronta para fazer amigos, namorar e encontrar novas maneiras de perturbar Carlos e Alice.

SÉRIES

SWEET TOOTH - N: Temporada 2 (27/04)

TEMPORADA 2 Um menino-cervo muito especial chamado Gus tenta ajudar seus novos amigos híbridos a escapar dos Últimos Homens antes que seja tarde demais.

TRETA (06/04)

Um desentendimento no trânsito entre dois desconhecidos (um empreiteiro falido e uma empresária frustrada) dá início a uma briga que traz à tona impulsos sombrios. Com Ali Wong e Steven Yeun.



BEM-VINDOS AO ÉDEN: Temporada 2 (06/04)

Com novas ameaças na ilha e sem possibilidade de escapar, a rebelião luta pela liberdade. Astrid coloca em prática seus planos para o Novo Éden.

SUPERMÃES: Temporada 7 (Em breve)

Na temporada final, Kate e as amigas buscam o equilíbrio entre o sucesso profissional e a realização pessoal. Não é fácil, mas manter o bom humor sempre ajuda.

A DIPLOMATA (26/04)

Em meio a uma crise internacional, uma diplomata de carreira tenta equilibrar o novo posto de embaixadora no Reino Unido e as turbulências do casamento com um político famoso. Com Keri Russel.

FILMES

MEU AMIGO LUTCHA (07/04)

Durante uma visita à família no México, um menino solitário faz amizade com uma criatura mítica e, juntos, embarcam em uma grande aventura. Com Christian Slater e Demián Bichir.

POWER RANGERS: AGORA E SEMPRE

Rita Repulsa está de volta, e só os Power Rangers são páreo para ela! Mas depois de 30 anos, será que eles ainda conseguem salvar o mundo?

GUIA DE VIAGEM PARA O AMOR (21/04)

No Vietnã a trabalho, uma agente de viagens conhece um guia destemido que mostra a ela o lado bom de uma vida de aventuras.

LANÇAMENTOS COREANOS

O ADVOGADO DE DIVÓRCIO (08/04)

Após uma tragédia na vida pessoal, um pianista vira advogado de família e faz de tudo pela vitória dos seus clientes em casos de divórcio.

QUEENMAKER (14/04)

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

LEWIS CAPALDI: HOW I'M FEELING NOW (05/04)

Este documentário intimista narra a jornada de Lewis Capaldi, de seu primeiro vídeo viral à sua ascensão a um astro do pop indicado ao Grammy.

COMO FICAR RICO (18/04)

Nós controlamos o dinheiro ou ele nos controla? O especialista financeiro Ramit Sethi trabalha com pessoas de várias partes dos EUA para ensiná-las a alcançar a riqueza.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

O CHEFINHO: DE VOLTA AO BERÇO: Temporada 2 (13/04)

Após sair da Baby Corp, Tina e o Chefinho abrem uma empresa para conquistar um mercado diferente: bebês "difíceis", que são os mais complicados de amar.

BEBÊ OGGY: Temporada 2 (17/04)

De pistas de esqui a aventuras submarinas, bebê Oggy e seus amigos gatinhos topam qualquer parada! Com eles, a diversão é garantida!

TUBACÃO: Temporada 3 (27/04)

Tubacão adora fazer parte da família de Max, mas quer saber se existem outros Tubacães como ele. Para descobrir isso, ele vai embarcar em uma grande aventura!