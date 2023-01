Veja o que chega à Netflix em fevereiro

SÉRIES

Sem Filtro (15/2/2023)

Cansada de estudar, Marcely larga a faculdade para correr atrás do sonho de virar influencer. Mas a vida online não é tão fácil quanto parece…



Você: Temporada 4 (9/2/2023)

Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada rumo à redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão.



Outer Banks: Temporada 3 (23/2/2023)

Os Pogues seguem para o Caribe e novos territórios em busca de aventuras, mas acabam se envolvendo na perigosa busca pela lenda de uma cidade perdida.



Love is Blind: Where Are They Now?: Season 4 (10/2/2023)

Confira o destino dos participantes desta temporada um ano após a grande decisão de subirem ou abandonarem o altar.

Red Rose (15/2/2023)

Um grupo de adolescentes precisa sobreviver a um verão aterrorizante depois de baixar um app que dá ordens perigosas com consequências mortais.

Freeridge (2/2/2023)

Um grupo de amigos adolescentes compra uma caixa estranha e agora precisa reverter a maldição que está estragando suas vidas.

Classes (3/2/2023)

Três jovens de um bairro pobre entram em uma conceituada escola de elite em Déli, onde segredos e fofocas podem ter consequências fatais.

Três Vidas (22/2/2023)

Após descobrir que tem duas irmãs gêmeas idênticas a ela, uma detetive inicia uma perigosa jornada para saber a verdade sobre seu passado.



Love to Hate You (10/2/2023)

Para ela, perder para homens é inadmissível. Para ele, confiar nas mulheres é impossível. E se esses dois fossem obrigados a se encontrar?

Família Upshaw: Parte 3 (16/2/2023)

Ainda em busca de sucesso e sossego, a família Upshaw enfrenta desafios que põem à prova seus relacionamentos e sua resiliência.

Submundo do Crime: Temporada 2 (17/2/2023)

A chegada de um novo inimigo estraga os planos de fuga de Mehdi, Liana e Tony e força o grupo a formar alianças improváveis.

As Leis de Lidia Poët (15/2/2023)

Proibida de advogar, uma mulher se prepara para lutar contra a decisão do tribunal. Inspirada na vida de Lidia Poët, a primeira advogada italiana.

Brincando com Fogo: Alemanha (28/2/2023)

Dez solteiros atraentes curtem um retiro em um paraíso tropical sem saber que, para ganhar uma bolada em dinheiro, precisam resistir às tentações carnais.

Match Perfeito (14/2/2023)

Nesta competição de namoro que mistura estratégia e sedução, os casais mais compatíveis devem juntar ou separar outras duplas para ganhar.

De Quem Estamos Fugindo? (24/2/2023)

Atormentadas por um passado doloroso, mãe e filha vivem como fugitivas, suspeitando de todos que cruzam seu caminho.

The Walking Dead: Temporada 11 (22/2/2023)

Na eletrizante temporada final, os sobreviventes enfrentam a escassez e a desconfiança enquanto encaram perigos letais e a poderosa Commonwealth.

FILMES

Na Sua Casa ou na Minha? (10/2/2023)

Apesar de opostos, Debbie e Peter são grandes amigos. Eles trocam de casa por uma semana, e essa experiência pode abrir as portas para o amor.



Fantasma e CIA (24/2/2023)

A família de Kevin viraliza ao descobrir que um fantasma chamado Ernest assombra sua nova casa. Mas, quando Kevin ajuda Ernest a investigar o passado, todos viram alvos da CIA.

Meu Nome é Chihiro (23/2/2023)

Uma ex-acompanhante irreverente começa a trabalhar no restaurante de uma cidadezinha do litoral e alegra quem cruza o seu caminho.

Re/Member (14/2/2023)

Seis estudantes presos em um loop temporal precisam encontrar as partes do corpo de uma vítima desconhecida para quebrar essa maldição e dar fim ao ciclo de horror.

Querido David (9/2/2023)

Uma estudante exemplar tem apenas um segredo: um blog picante sobre o crush. Mas a vida dela vira de cabeça para baixo quando suas histórias vazam para a escola toda.

Destemida (3/2/2023)

Uma adolescente australiana corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.

10 Dias de um Homem Bom (10/2/2023)

Um detetive particular investiga um desaparecimento e acaba embarcando em uma missão que mudará sua vida de maneiras inesperadas.

Simonal (8/2/2023)

Acompanhe a ascensão e queda de Wilson Simonal, que viu sua carreira desmoronar por ter supostamente colaborado com a ditatura militar.

Bad Boys Para Sempre (25/2/2023)

Chegou a vez de Marcus desfrutar de sua merecida aposentadoria da Polícia de Miami. Antes, ele só precisa livrar seu parceiro Mike de um perigoso cartel.

Adoráveis Mulheres (25/2/2023)

Determinada a ser independente na década de 1860, uma escritora relembra os altos e baixos da época que passou ao lado das irmãs e de uma amiga.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Whindersson Nunes: Isso não é um culto (19/2/2023)

Whindersson Nunes sabe que o fim está próximo e reflete sobre acontecimentos da atualidade, redes sociais, religião e mais em seu novo especial de stand-up.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 5 (24/2/2023)

Em cada temporada implacável de Fórmula 1, pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções nas pistas e fora delas.

Rainhas Africanas: Nzinga (15/2/2022)

Misturando dramatização e documentário, esta série mostra a ascensão e o reinado da rainha Nzinga de Angola entre traições familiares e rivalidades políticas.

Bill Russell: Lenda da NBA (8/2/2023)

Este documentário biográfico examina o legado do campeão Bill Russell tanto na NBA quanto na luta pelos direitos civis.

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh (22/2/2023)

Tragédias chocam uma pequena comunidade da Carolina do Sul e expõem os segredos arrepiantes de uma poderosa família local.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

O Meu Pai é um Caçador de Recompensas! (9/2/2023)

Um caçador de tesouros intergaláctico leva a paternidade a novos extremos depois que seus dois filhos invadem sem querer uma missão.

That Girl Lay Lay: Temporada 2 (23/2/2023)

Com seu segredo ainda a salvo, as amigas Sadie e Lay Lay enfrentam problemas tecnológicos, desafios na escola, lições de vida e muito mais.

O Curioso Mundo de James: Temporada 2 (24/2/2023)

James, Max e Echo estão de volta para mais conversas sem pé nem cabeça, ideias duvidosas e aventuras escolares. Sabe, né? O caos reina nessa cidadezinha do Arizona.

Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor – Temporada 2 (16/2/2023)

Thomas e seus amigos estão a todo vapor explorando a ilha de Sodor, fazendo entregas eletrizantes e descobrindo o poder do trabalho em equipe.

ANIME

Detetive Conan: Hanzawa, o Culpado (1/2/2023)

Nesta paródia derivada de Detective Conan, uma silhueta suspeita com sede de sangue se muda para uma cidade perigosa.

MAKE MY DAY (2/2/2023)

Em um planeta distante e gelado, prisioneiros forçados a escavar uma rara fonte de energia fazem uma descoberta terrível.

Aggretsuko: Temporada 5 (16/2/2023)

Nesta temporada, Retsuko encara o maior desafio de sua vida ao cair de paraquedas no mundo da política. Vote em Retsuko!