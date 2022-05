Veja o que chega à Netflix em junho

SÉRIES

Maldivas (15/6)

Uma jovem se muda para o Rio de Janeiro em busca da mãe, mas acaba envolvida em uma investigação de assassinato após um incêndio suspeito. Com Bruna Marquezine,Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Carol Castro.



La Casa de Papel: Coreia (24/6)

Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a mente por trás do plano.



The Umbrella Academy: Temporada 3 (22/6)

A série indicada ao Emmy sobre uma família de super-heróis completamente disfuncional volta para uma nova temporada.



Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas - Temporada 6 (10/6)

Os Shelbys sofrem uma perda trágica. Quatro anos depois, a Lei Seca acaba, Tommy passa a vender ópio e é obrigado a se aliar aos seus piores inimigos. Estrelada por Cillian Murphy.



Família Upshaw: Temporada 2 - Parte 1 (29/6)

A comédia de Wanda Sykes e Mike Epps está de volta com novos episódios.

O Idiota Favorito de Deus (15/6)

Melissa McCarthy estrela ao lado do marido, roteirista e criador Ben Falcone nesta série de comédia sobre um cara enviado em uma missão divina.

Borgen: o Reino, o Poder e a Glória (2/6)

A carreira da ministra de relações exteriores Birgitte Nyborg corre risco quando uma disputa por petróleo ameaça se tornar uma crise internacional.

Amor e Anarquia: Temporada 2 (16/6)

Após receber uma notícia terrível, Sofie se recusa a lidar com a dor e acaba arriscando a vida, a carreira e o relacionamento com Max.

Guerra de Vizinhos: Temporada 2 (17/6)

A série das famílias em guerra está de volta para uma nova temporada.

Jogo da Lava: Temporada 2 (3/6)

Os obstáculos mudaram, mas não se preocupe: a lava continua vermelha e borbulhante. Nesta temporada, a novidade é um vulcão muito escorregadio.

Ritmo + Flow: França (9/6)

Nesta competição musical, rappers franceses improvisam em batalhas alucinantes. O prêmio? 100 mil euros. Niska, Shay e SCH são os jurados.

Iron Chef: Em Busca de uma Lenda (15/6)

Novas estrelas da gastronomia enfrentam ícones do Iron Chef. Mas só uma vai chegar à batalha final, ganhar a faca de ouro e o título tão almejado.

Homem X Abelha: A Batalha (24/6)

O comediante britânico Rowan Atkinson (Mr. Bean) estrela esta comédia quase sem som sobre a guerra de um homem com uma abelha.

Lista Negra: Temporada 8 (1/6)

Liz se alia à própria mãe, Katarina Rostova, para derrubar Red de uma vez por todas, dando início a um perigoso confronto entre antigos aliados. Estrelado por James Spader.

FILMES

Spiderhead (17/6)

No futuro, dois detentos sob o efeito de drogas psicoativas confrontam o passado em uma instituição gerenciada por um visionário. Com Chris Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett.



Arremessando Alto (8/6)

Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial para fazer sucesso na NBA e se esforça para provar que ambos merecem chegar lá. Estrelado por Adam Sandler, Robert Duval e Queen Latifah.

O Homem de Toronto (24/6)

Um caso de identidade trocada obriga um homem desastrado a se unir a um famoso assassino na esperança de continuar vivo. Com Kevin Hart, Woody Harrelson e Kaley Cuoco.

Amor & Gelato (22/6)

Lina promete à mãe doente que vai passar o verão em Roma antes de ir para a faculdade. Lá, ela se apaixona pela cidade, pelo povo e pelo gelato.

Beauty (24/6)

Uma jovem cantora prestes a estourar fica dividida entre a família dominadora, as pressões do ramo fonográfico e o amor pela namorada. Com Giancarlo Esposito e Sharon Stone.

Interceptor (3/6)

A última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis precisa lutar sozinha contra um plano terrorista hediondo que ameaça os EUA.



A Ira de Deus (15/6)

Convencida de que alguém poderoso está por trás das perdas trágicas que sofreu, Luciana recorre à mídia para revelar a verdade.

Árvores da Paz (10/6)

Quatro mulheres diferentes ficam presas em um esconderijo durante o genocídio de Ruanda e se tornam grandes amigas. Inspirado em uma história real.

Dois Amigos e Uma Ameaça Alienígena (28/6)

Uma invasão alienígena atrapalha a despedida de solteiro de Sebastian. Agora, ele precisa se unir ao amigo de infância Mikkel para contra-atacar.

Frangoelho e o Hamster das Trevas (10/6)

Um jovem explorador se une aos amigos para encontrar um artefato poderoso antes que seu tio ganancioso coloque as mãos nele.

O Apocalipse do Amor (23/6)

Depois da falência, um executivo da publicidade se apaixona por uma cantora em um retiro de ioga e se junta a ela em uma jornada de autodescoberta.

Centauro (22/6)

Um piloto de superbike vira traficante de drogas e arrisca sua profissão e a própria vida para pagar a dívida da mãe de seu filho com um cartel.

Rambo: Até o Fim (6/6)

O veterano de guerra John Rambo (Sylvester Stallone) busca uma vida tranquila. Até que o desaparecimento da neta adotiva o lança em uma missão final marcada pela fúria.

Operação Sombra - Jack Ryan (1/6)

O analista da CIA Jack Ryan (Chris Pine) trabalha disfarçado em Wall Street e descobre um plano terrorista para derrubar a economia dos EUA.

Queimando Tudo (1/6)

Cheech Marin e Tommy Chong estrelam esta história de dois maconheiros que procuram pelo haxixe perfeito e acabam andando em uma van feita de maconha.

Impacto Profundo (1/6)

Um cometa gigantesco está em rota de colisão com a Terra, e um astronauta veterano vai liderar uma missão espacial para tentar salvar o planeta.

Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos (19/6)

Um jovem escritor (Caio Blat) descobre que a esposa (Maria Ribeiro) tem um caso com outra mulher (Luz Cipriota). Então, ele também se envolve com a outra.

Corações Sujos (30/6)

A maioria dos imigrantes japoneses no Brasil não acredita que o Japão se rendeu na Segunda Guerra. E um grupo terrorista persegue aqueles que acreditam.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Yuri Marçal: Ledo Engano (2/6)

O comediante Yuri Marçal não tem papas na língua: neste especial, ele fala sobre família, raça, religião e conta os detalhes de uma treta online.

Jennifer Lopez: Halftime (14/6)

Neste documentário intimista, a estrela Jennifer Lopez reflete sobre a carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes.



Bruna Louise: Demolição (22/6)

Um novo especial de stand-up de Bruna Louise.

Ben Crump pelos Direitos Civis (19/6)

Acompanhe o advogado Ben Crump na busca de justiça pelas mortes de George Floyd e Breonna Taylor neste documentário.

Snoop Dogg: De Zoeira (16/6)

Um novo evento especial, direto do Festival Netflix Is a Joke.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Angry Birds: Loucuras de Verão - Temporada 2 (24/6)

Vai voar pena para todo lado! Os adolescentes Red, Chuck, Bomba e Stella passam um verão com outros Angry Birds em um acampamento.

Chip e Potato: A Viagem de Férias (27/6)

O vento e os coqueiros atrapalham o sono de Chip e Potato! Mas com a ajuda de um simpático sagui e um novo amigo, elas bolam um plano para conseguir dormir.

Tubacão: Temporada 2 (30/6)

Tubacão e seus amigos humanos estão de volta para mais uma temporada cheia de aventuras.

O Mundo de Karma: Clipes - Volume 2 (16/6)

Esta coleção de músicas traz Karma cantando, brilhando e improvisando com os amigos e a família.

ANIME

Bastard!! (30/6)

Dark Schneider, um poderoso mago preso no corpo de um garoto, quer conquistar o mundo, acompanhado por novos amigos e velhos inimigos.

Spriggan (18/6)

Os agentes Spriggan da corporação ARCAM precisam impedir que artefatos históricos de uma antiga civilização alienígena caiam em mãos erradas.

Pretty Guardian Sailor Moon Crystal (1/6)

As Sailors confrontam os terríveis Caçadores da Morte e duas novas Sailors: Uranus e Neptune. Chibiusa faz amizade com a peculiar Hotaru.

One Piece (22/6)

Em busca de mais piratas para o navio, o Capitão Foxy faz um desafio a Luffy, e a tripulação que perder deverá jurar lealdade ao capitão vencedor.

Pretty Guardian Sailor Moon S: Filme(15/6)

Um jovem astrônomo impede a Princesa Kaguya de congelar a Terra. Agora, as Sailors vão ter que enfrentá-la!

Sailor Moon R: A Promessa da Rosa (15/6)

Quando a alienígena Kisenian ameaça substituir a energia positiva do sistema solar por ondas negativas, Sailor Moon entra em ação.

Sailor Moon SuperS: O Buraco Negro dos Sonhos (15/6)

Uma vilã tenta roubar os sonhos das crianças, arrastando a Terra para um lugar sombrio, mas as Sailors estão a postos e não vão permitir!