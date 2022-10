Veja o que chega à Netflix em novembro

SÉRIES

Wandinha (23/11/2022)

Inteligente, sarcástica e meio morta por dentro, Wandinha Addams investiga uma onda de assassinatos e aproveita para fazer novos amigos e inimigos na Escola Nunca Mais.



The Crown: Temporada 5 (9/11/2022)

Com Diana e Charles agitando a mídia, a Rainha Elizabeth II enfrenta seu maior desafio nos anos 1990: o debate público sobre o papel da monarquia.



Manifest: Temporada 4 (4/11/2022)

Em meio ao caos, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e os sinais sinistros que continuam a aparecer.



1899 (17/11/2022)

A viagem de um grupo de imigrantes a caminho do novo continente se transforma em um pesadelo quando encontram outro navio à deriva. Dos mesmos criadores de Dark.



Elite: Temporada 6 (18/11/2022)

Em Las Encinas, os jovens estão em busca de amor, vingança ou milhões de seguidores. Mas será que eles vão sobreviver?



Young Royals: Temporada 2 (1/11/2022)

Lutando para aceitar seus novos deveres reais, Wilhelm teme que o título de príncipe herdeiro coloque em risco tudo o que ama.



Disque Amiga para Matar: Temporada 3 (17/11/2022)

Jen e Judy ficaram amigas por causa de um atropelamento. Agora, outro acidente chocante vai alterar o futuro dessa amizade.



Sangue e Água: Temporada 3 (25/11/2022)

É um novo ano letivo no Colégio Parkhurst. Puleng e Fiks buscam uma pessoa querida desaparecida, mas sua perseverança pode colocá-las em perigo.



Blockbuster (3/11/2022)

O gerente da última Blockbuster em atividade luta para manter a loja aberta e a equipe feliz em meio à concorrência feroz e ao caos sentimental.



The Fabulous (4/11/2022)

Quatro amigos correm atrás do sonho de entrar para a elite da moda enquanto lidam com empregos exigentes, dilemas amorosos e a vida noturna coreana.

Gol Contra (2/11/2022)

Baseada no assassinato de Andrés Escobar, esta série mostra a ligação entre o futebol e o tráfico de drogas na Colômbia dos anos 1980 e 1990.

Os Corretores de Beverly Hills (4/11/2022)

Quando a filha do chefe entra para os negócios da família, ela precisa dar um jeito de ser levada a sério pelos corretores mais experientes da Agency.

Curta Essa com Zac Efron: Temporada 2: Austrália (11/11/2022)

Zac e Darin vivem uma grande aventura na Austrália, explorando a biodiversidade e a cultura do país e os esforços para protegê-las .

Fuga Premiada (15/11/2022)

Correndo contra o tempo, celebridades tentam despistar caçadores para conquistar um grande prêmio em dinheiro.

Warrior Nun: Temporada 2 (10/11/2022)

Ava e as irmãs da Ordem se unem a novos aliados para derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo.

Somebody (18/11/2022)

Uma programadora cria um aplicativo de namoro em busca de um match, mas acaba encontrando um serial killer que usa a plataforma para atrair vítimas.

Le Monde de demain (18/11/2022)

Esta série acompanha dois amigos de origens humildes, que contribuíram para o nascimento e a ascensão do hip-hop francês.

Departamento de Conspirações: Parte 2 (18/11/2022)

Na Cognito Inc., as conspirações são um trabalho em tempo integral. Esta série acompanha a rotina de um caótico escritório que controla secretamente o mundo.

Papel de Rainha (11/19/2022)

Uma rainha temperamental precisa transformar um de seus filhos arruaceiros no próximo rei de Joseon e ainda enfrentar a concorrência pelo trono.

Um de Nós Está Mentindo: Temporada 2 (16/11/2022)

Um novo membro se junta ao Quinteto de Bayview, e o grupo se vê ameaçado por uma figura misteriosa que sabe exatamente o que eles fizeram.

Snack VS. Chef (30/11/2022)

Doze chefs tentam reproduzir petiscos clássicos e criar receitas originais em busca do prêmio de 50 mil dólares.

Riverdale: Temporada 6 (16/11/2022)

O clima é sombrio, mas Archie, Betty, Cheryl, Veronica e Jughead encaram uma nova temporada de incertezas em sua (assustadora) cidade natal.

FILMES

Enola Holmes 2 (4/11/2022)

Em seu primeiro caso oficial, Enola (Millie Bobby Brown) precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela conta com a ajuda dos amigos e do irmão Sherlock (Henry Cavill).



Terra dos Sonhos (18/11/2022)

Uma jovem órfã corajosa embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo. Com Marlow Barkley e Jason Momoa.



O Dragão do Meu Pai (11/11/2022)

Em uma ilha misteriosa cheia de animais ferozes, um garoto vive aventuras fantásticas ao lado de um amigo muito especial. Estrelado por Gaten Matarazzo, Ian McShane e Whoopi Goldberg.

Monica, O My Darling (11/11/2022)

Um especialista em robótica se envolve em uma trama de paixão e assassinato. Mas nada é o que parece, nem a morte.

O Milagre (16/11/2022)

Em 1862, uma enfermeira inglesa (Florence Pugh) assombrada pelo passado vai a um vilarejo irlandês para investigar o jejum supostamente milagroso de uma jovem.



As Nadadoras (23/11/20229)

Cheias de coragem, duas jovens irmãs saem da Síria devastada pela guerra e embarcam em uma viagem arriscada rumo às Olimpíadas do Rio em 2016.



O Paciente Perdido (30/11/2022)

Um jovem acorda do coma sem se lembrar de um evento traumático. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele vai contar com a ajuda de sua psiquiatra.

Uma Quedinha de Natal (10/11/2022)

Depois de perder a memória em um acidente, uma herdeira mimada (Lindsay Lohan) fica sob os cuidados de um charmoso viúvo e sua filha na época do Natal.

Natal com Você (17/11/2022)

Em busca de inspiração para uma música, uma pop star decide realizar um desejo de Natal e acaba encontrando uma chance no amor.



O Diário de Noel (24/11/2022)

Um escritor vai passar o Natal na casa onde cresceu e acaba cruzando o caminho de uma mulher em busca de sua mãe biológica.

Nosso Natal na Fazenda (23/11/2022)

Depois de herdar uma fazenda, um pai viúvo tenta se adaptar à vida no interior. Seus filhos, enquanto isso, criam um plano para ficar lá para sempre.

A Família Noel 2 (8/11/2022)

A função do Papai Noel é entregar presentes. Mas depois de herdar as rédeas do avô Noël, Jules recebe uma carta de uma garota com um pedido especial.

Hackers no Controle (1/11/2022)

Acusada de assassinato após expor uma violação de privacidade, uma hacker precisa fugir da polícia enquanto tenta descobrir quem armou para ela.

O Cavaleiro do Rei (4/11/2022)

Com a morte do rei, um cavaleiro obedece à tradição e se sacrifica para servir seu governante no além. Só que uma súbita tragédia acontece.

Futebol em Apuros (9/11/2022)

Um cientista malvado rouba o talento de jogadores de futebol. Para recuperar suas habilidades, eles contam com a ajuda de quatro jovens fãs.

Bala Perdida 2 (10/11/2022)

Depois de limpar seu nome, o mecânico Lino tem um único objetivo: vingar-se dos policiais corruptos que mataram seu irmão e seu mentor.

Não Vá (11/11/2022)

Abandonado inesperadamente pela namorada, Semih precisa confrontar o passado se quiser encontrar respostas sobre seu relacionamento.

Violence Action (18/11/2022)

Durante o dia, ela é uma estudante meiga. Mas à noite, ela se transforma em uma assassina que está prestes a enfrentar seu maior desafio até hoje.

Meu Nome é Vingança (30/11/2022)

Após antigos inimigos matarem sua esposa e seu cunhado, um ex-mafioso e a filha vão a Milão para planejar sua vingança.

Coração de Cowboy (12/11/2022)

Cansado de sua empresária despreparada e da cena sertaneja, o desencantado cantor Lucca volta ao interior para se reconectar com suas raízes e seu primeiro amor.

12 Presentes de Natal (1/11/2022)

Uma artista fracassada começa a trabalhar como personal shopper de um publicitário estressado. Mas ele não está interessado apenas nas compras.



Eike: Tudo ou Nada (24/11/2022)

Esta dramatização narra os momentos intensos do bilionário Eike Batista ao fundar a petrolífera OGX, uma estrela brilhante que entrou em colapso tão rápido quanto subiu.

Na Terra do Natal (1/11/2022)

Ao herdar o terreno da avó, uma nova-iorquina precisa decidir se vende tudo ou recupera a produção de árvores de Natal da família em uma cidadezinha festiva.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo (16/11/2022)

Armados apenas com a música, o influente grupo de hip-hop Racionais MC's transformou a poesia de rua em um movimento poderoso no Brasil e no mundo.



A História do Cinema Negro nos EUA (11/11/2022)

O historiador e crítico cultural Elvis Mitchell traça a evolução e a revolução do cinema negro, de suas origens ao impacto dos filmes da década de 1970.

Em Suas Mãos (16/11/2022)

Com a retirada das forças ocidentais, a mais jovem prefeita do Afeganistão enfrenta perigos mortais na luta por educação para a próxima geração.

Em Busca do Enfermeiro da Noite (11/11/2022)

Este documentário mostra como a polícia provou que o enfermeiro intensivista Charles Cullen matou pacientes e como ele quase escapou ileso.

Esquemas da FIFA (9/11/2022)

Disputas, poder, política. Um mergulho na história da FIFA revela muitas controvérsias e o que é preciso para sediar uma Copa do Mundo.

Sally: Fisiculturismo e Assassinato (2/11/2022)

Amigos, familiares e a própria Sally McNeil relembram o chocante assassinato de um fisiculturista, cometido em um dos dias mais românticos do ano.

O Estado do Alabama vs. Brittany Smith (10/11/2022)

Este documentário mostra a história angustiante de uma mulher em julgamento por matar o homem que a atacou.

Ghislaine Maxwell: Poder e Perversão (25/11/2022)

Este documentário mostra as histórias das sobreviventes e o julgamento por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, socialite e cúmplice de Jeffrey Epstein.

Sexo, Sangue & Realeza (23/11/2022)

Esta série investiga as vidas dos monarcas mais perigosos, sensuais e icônicos da história, revisitando todos os dramas e escândalos da monarquia britânica.

Eu Sou Vanessa Guillen (17/11/2022)

Aos 20 anos, Vanessa Guillen foi encontrada morta em uma base militar dos EUA. Sua família não ficou em silêncio e lutou por justiça e mudança.

O Método de Stutz (14/11/2022)

Entrevistado pelo ator Jonah Hill, o famoso psiquiatra Phil Stutz fala sobre suas primeiras experiências de vida e seu método terapêutico exclusivo.

Take Your Pills: Xanax (30/11/2022)

Para algumas pessoas, a cura. Para outras, uma maldição. Neste documentário revelador, os ansiolíticos são avaliados por pacientes e especialistas.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Jurassic World: Acampamento Jurássico - Aventura Escondida (15/11/2022)

Uma grande tempestade, pouca comida e dinossauros famintos à solta. Neste especial interativo, os campistas contam com você para sobreviver.

Teletubbies (14/11/2022)

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po embarcam em aventuras divertidas que ajudam as crianças a aprender e crescer nesta nova versão da série clássica.



My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 3 (21/11/2022)

Chegou a hora de fazer desejos! Será que os pôneis vão conseguir celebrar as tradições natalinas e ainda voltar a tempo de trocar presentes?

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 6 (1/11/2022)

Gabby, Pandy e seus colegas felinos vivem novas aventuras na casa mágica, onde brincam de se fantasiar, viram super-heróis e aprontam muito!

O Príncipe Dragão: Temporada 4 (3/11/2022)

Dois anos depois, Claudia está ainda mais envolvida com a magia do mal. Callum, Ezran e seus amigos tentam impedi-la de libertar o poderoso Aaravos.

Cuphead - A Série: Temporada 3 (18/11/2022)

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Acampamento Intergaláctico (1/11/2022)

Ronaldo acredita em alienígenas. Quando ele e sua irmãzinha conquistam uma vaga para participar do Acampamento Intergaláctico, eles descobrem algo extraordinário.

ANIME

Lookism (4/11/2022)

Em uma sociedade que favorece a beleza, um estudante leva uma vida dupla, alternando entre corpos com aparências totalmente opostas.