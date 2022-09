Veja o que chega ao Disney+ em setembro

8/9 (Disney Day):

Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão da Marvel Studios traça o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) em uma jornada de autodescoberta, diferente de tudo que ele já enfrentou. Seus esforços posteriores são interrompidos por um assassino galáctico conhecido como Gorr, ou Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca extinguir dois deuses. Para combater essa ameaça, Thor pede a ajuda do rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que, para surpresa de Thor, inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, como Mighty. Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para desvendar o mistério da Vingança do Carniceiro dos Deuses e pará-lo antes que seja tarde demais.



Pinóquio

O vencedor do Oscar® Robert Zemeckis dirige esta releitura em live-action da amada história do boneco Madeira que embarca em uma emocionante aventura para se tornar um menino de verdade. Tom Hanks estrela como Gepetto, ou construtor que constrói e cuida de Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth) como seu próprio personagem. Joseph Gordon-Levitt é ou Grilo Falante, que serve como guia de Pinóquio, bem como de sua “consciência”.



Terra Desconhecida

Tierra Incógnita acompanha Eric Dalaras (Pedro Maurizi), um adolescente que descobre um mundo assustador ou busca a verdade por trás do misterioso desaparecimento de seu país, há oito anos. Criado por seus pais maternosao lado de sua mãe Uma (Mora Fisz), Eric decide fugir de casa e voltar para sua cidade de infância, Cape Qwert, em busca de respostas onde seu país foi visto pela última vez: ou o parque temático Terror Unknown Earth . Ao lado de seus amigos, sua esposa e sua tia, Eric deve superar seus medos para encontrar respostas e resolver o mistério em um mundo sombrio e instável.



Carros na Estrada

A série acompanha Lightning McQueen (voz de Owen Wilson) e seu melhor amigo Mate (voz de Larry the Cable Guy) em uma jornada de Radiator Springs para o leste para encontrar a esposa de Mate. Ao longo do caminho, cada parada é uma grande aventura, com atrações ao longo da estrada e personagens novos e divertidos.



Crescendo

Criado por Brie Larson e Culture House, Crescendoé uma série documental híbrida inovadora que explora os desafios, triunfos e complexidades da adolescência através de dez histórias de crescimento. Da Disney Branded Television, a série usa cinema narrativo, experimental e documentário para acompanhar um indivíduo em ascensão, com comunidades entre 18 e 22 anos, enquanto eles contam sua história.

Marvel Studios Advance: Os bastidores de Thor Amor e Trovão

Junte-se a Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson, que compartilham segredos por trás da criação de Thor: Amor e Trovão . Através de entrevistas detalhadas com o elenco e equipe, além de imagens inéditas e filmagens do set e muito mais, Avante revela os bastidores do quarto filme de Deus do Trovão.

Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi

Apresentando jantares nos bastidores nunca antes vistos, histórias pessoais e momentos significativos, Obi-Wan Kenobi: Return of the Jedi mostra a produção da série original da Lucasfilm para o Disney+, Obi-Wan Kenobi, uma história épica que começa 10 anos após o dramático eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith.



Como Aventuras de Bertie Gregory

O rosto de uma nova geração de aspirantes a aventureiros e cineastas de história natural, Bertie Gregory, um explorador da National Geographic de 29 anos, leva os espectadores a jornadas épicas, emocionantes e angustiantes que nos trazem as músicas e os segredos mais espetaculares do nosso mundo selvagem .

2/9

Eu Sempre Fui Eu: Por Trás da História

The Queen Family Singalong (especial)

7/7

Gigantossauro - Temporada 2

Tal Sydney, Tal Max - Temporada 3

9/9

Hora de Brilhar (filme)

Explorador: Labirintos Subterrâneos (especial)

14/9

Mickey Mouse Funhouse -Temporada 1

Os vídeos mais engraçados: animais especiais - 1ª temporada

16/9

Minhas Filhas

30/9

Abracadabra 2

21/9

Andor

Sobrenatural

Malcom in the Middle - Temporada

23/9

omem-Aranha: No Aranhaverso

28/9

O Refrão: Sucesso Aqui Vou Eu

Turning ou Jogo dos Campeões - Temporada 2

Como maravilhas dos Estados Unidos