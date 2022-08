Veja o que chega ao Prime Video em setembro

O Prime Video divulgou nesta terça (30) a lista de novidades que chegam ao catálogo da plataforma durante o mês de setembro. Entre os principais destaques, há a aguardada adaptação de Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a segunda temporada de Manhãs de Setembro, série estrelada por Liniker,e o remake de Boa Noite, Mamãe, com Naomi Watts, e a quinta temporada de The Handmaid's Tale.

Além disso, filmes como Top Gun: Maverick, O Telefone Preto, DC Liga dos Super Pets e A Fera entram para locação na Prime Video loja.

Veja as datas e a lista com todas as estreias de setembro:

All for Her (1/09)

Fatal Following (1/09)

Missing and Alone (1/09)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (2/09)

Fight/Risk (9/09)

Segredos do Passado (9/09)

Licorice Pizza (10/09)

Salve-se Quem Puder! (15/09)

A Subida (15/09)

Um Caso de Detetive (15/09)

Boa Noite, Mamãe (16/09)

Um Assunto Privado (16/09)

Manhãs de Setembro (23/09)

Como Sobreviver Entre Irmãos (28/09)

O Exorcismo da Minha Melhor Amiga (30/09)

Conspiração Explosiva (30/09)

Loja Prime Video

Top Gun: Maverick (6/09)

O Telefone Preto (8/09)

DC Liga dos Super Pets (11/09)

A Fera (29/09)

Prime Video Channels

House of Hammer: Segredos de Família, no Discovery+ (2/09)

Desafio em Dose Dupla, no Discovery+ (10/09)

The Serpent Queen, no Starzplaiy (11/09)

Honor Society, no Paramount+ 16/09)

The Handmaid's Tale, no Paramount+ (18/09)

Largados e Pelados - A Tribo, no Discovery+ (25/09)