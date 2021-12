Veja o que chega em dezembro no Disney+ e na Globoplay

STAR+:

Os lançamentos do mês na plataforma Star+ incluem novas temporadas das séries Love, Victor, Godfather of Harlem e Duncanville, além de especial de Natal em animações envenenadas.

3/12:

Filmes

O Virgem de 40 Anos

Noivas em Guerra

Perdido em Marte

Garota Exemplar

A Série Divergente: Convergente

A Chegada

Adrenalina

Clube de Compras Dallas

Dr. T e As Mulheres

O Fiel Camareiro

O Impossível

Bastardos Inglórios

O Último Caçador de Bruxas

Cartas Para Julieta

Amigos, Amigos, Mulheres à Parte

Nerve: Um Jogo Sem Regras

A Noite é Delas

Spotlight: Segredos Revelados

Ela Dança, Eu Danço

L8/12

Série

Love, Victor



10/12

Filmes

A Grande Escolha

Uma Noite de Crime 3

Jogo de Amor em Las Vegas

Socorro, Meus Filhos Voltaram!

Rota de Fuga

Protegendo o Inimigo

Ace Ventura 2: Um Maluco na África

Steve Jobs: O Homem e a Máquina

A Batalha do Ano

Daylight

Evereste

Foxcatcher - Uma História Que Chocou o Mundo

Ninguém Entra, Ninguém Sai

Entre Dois Amores

A Escolha Perfeira

Sete Anos no Tibet

Um Lugar Para Recomeçar

Soldado Universal 4: Juízo Final

A Sangue Frio

Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes

Mandela: Longo Caminho Para Liberdade

Jojo Rabbit (2019)

Ameaça Profunda (2020)

Série

Masdrovia

A série Mascrovia entra no Star+ a partir do dia 10(divulgação)

15/12

Séries

Private Practice (Temporada 6)

Godfather of Harlem

Forest Whitaker protagoniza série Godfather of Harlem (divulgação)

17/12

Filmes

Anastasia

O Exótico Hotel Marigold 2

A Vida Secreta de Walter Mitty

Livre

Jason Bourne

Elektra

Noé

O Fantástico Sr. Raposo

No Vale das Sombras

O Justiceiro: Em Zona de Guerra

Dredd - O Juiz do Apocalipse

Vai que Dá Certo 2

A Múmia: Tumba do Imperador Dragão

Sex Tape: Perdido na Nuvem

HELLBOY II: O Exército Dourado

À Beira da Loucura

Meninos de Deus

À Prova de Fogo

Comédia em Alto Mar

Vizinhos

O Quarto de Jack

Sicario: Terra de Ninguém

Flores de Aço (1989)

O Retorno da Múmia

A Escolha Perfeita

Wildflower

22/12

Séries

A Negociadora (Temporada 1)

Murder, Mystery and My Family (Temporada 1 e 2)

Accident, Suicide, Or Murder (Temporada 1 e 2)

Ru Paul's Drag Race UK

Ru Paul's Drag Race UK estreia dia 22 (divulgação)

24/12

Filmes

King Kong (2005)

Eu os Declaro Marido… e Larry

Monte Carlo

Inferno de Dante

Horizonte Profundo

K-9: P.I. - Um Policial Bom Pra Cachorro

As Sufragistas

Vips

29/12

Séries

Death at the Mansion: Rebecca Zahau (Temporada 1)

Murder in the Bayou (Temporada 1)

Outcry (Temporada 1)

Cobra (Temporada 1)

31/12

Filmes

JUMANJI: Bem-vindo À Selva

A Identidade Bourne

Os Miseráveis

La La Land: Cantando Estações



DISNEY+

No Disney+, os destaques é mesmo a série O Livro de Boba Fett, personagem do universo Star Wars, que mostra as aventuras do lendário caçador de recompensas. Quem gosta de aventuras reais pode seguir Will Smith nos episódios da série Bem-Vindos à Terra, em que o ator explora vários lugares especiais em diversos países do mundo. Por fim, quem gosta de comida precisa ver o reality Comidas Inimagináveis, que mostra uma competição de esculturas feitas com alimentos.

Séries

O Livro de Boba Fett - 29/12



Bem Vindos À Terra - 8/12



Refeições Inimagináveis - 15/12



FILMES

Diário de Um Banana - 3/12

A história mais mágica da terra: 50 anos de Walt Disney World - 8/12

O resgate - 31/12



ESPECIAL NATAL

Campanhas Natalinas: Um Especial de Natal do Mickey Mouse - 10/12

Do Novo Natal? - 17/12

O desejo de Natal do Mickey e Minnie - 24/12

A Era do Gelo: Natal Especial - 3/12

Coleção Esqueceram de Mim - Todos os filmes disponíveis



OUTRAS ESTREIAS

Amphibia (série) Temporada 2 - 1/12

A Família Craft em Uma Aventura das Arábias - 10/12

Puppy Dog Pals - Temporada 3 - 15/12

Apollo : reconstrução da jornada espacial, 1ª temporada - 15/12

Spidey e seus Spetacular Friends, 1ª temporada - 22/12

In Search of Cobras - 1ª temporada - 22/12

Temporada 5 do Primitive Survivor - 22/12

Zumbis : o mistério da pedra lunar de Addison - 22/12

Disney Junior TOTS - 2ª temporada - 29/12

Elena of Avalor - 3ª temporada - 29/12

Península Mitre - 31/12





GLOBOPLAY

Verdades Secretas II – Parte 4 - 1/12

The North Water - 3/12

Marighella - 4/12



O Salvador da Pátria - 6/12

Segredo Entre Amigas - 7/12

Murilo Couto 2021 - 9/12

Verdades Secretas II – Parte 5 (Final) - 15/12

Sex Appeal - 20/12

Poesia Que Transforma - 22/12

A Corrida das Vacinas – Prevent Senior - (ainda sem data)

Maria do Bairro - (ainda sem data)

Master Moley By Royal Invitation - (ainda sem data)

El Bronx – Parte 2 - (ainda sem data)

Monk: Um Detetive Diferente - (ainda sem data)

Gilberto Braga: Meu Nome é Novela - (ainda sem data)

Doctor Who – Fim de Temporada - (ainda sem data)

Além da Usurpadora – Especial - (ainda sem data)

Retrospectiva 2021 - (ainda sem data)

Covert Affairs: Assuntos Confidenciais - (ainda sem data)