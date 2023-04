Veja o que disse Léo Condé antes do jogo entre Vitória e Londrina pela Série B

Talvez nem o mais otimista dos rubro-negros imaginasse que o Vitória começaria a Série B tão bem, depois da má campanha no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Mas dois placares por 3x0 diante de Ponte Preta e ABC elevam a expectativa em torno do time para manter o embalo nesta sexta-feira (28), contra o Londrina, às 19h, no Barradão. E foi no tom de aproveitar o bom momento, mas não deixar o otimismo 'subir à cabeça' que o técnico Léo Condé falou durante a entrevista coletiva que concedeu na véspera do jogo. Veja a seguir os principais pontos:

O que esperar do Londrina

“Sinceramente, é difícil prever. Até porque está no início da competição. Quase todas as equipes ainda estão buscando a melhor forma de jogar. Algumas poucas equipes, com trabalho mais longevo ou jogadores mais antigos, já têm uma maneira definida de jogar. Mas a maioria ainda busca uma identidade no início da competição. O Londrina, mesmo jogando em casa na primeira partida, não foi uma equipe que se expôs tanto. E, fora de casa, também não esperou tanto a Chapecoense, teve momentos que subiu um pouco a marcação. Vai depender muito da circunstância do jogo. Como falei, a gente tenta trabalhar todas as possibilidades que possam acontecer dentro do jogo”.

Sem jogo fácil

“Não tem jogo fácil na Série B, independente do adversário, da colocação. Não pode pegar por base a última partida, ainda está muito cedo. Dentro do que tenho acompanhado, o nível das equipes está muito parecido. Temos que entrar com o máximo de respeito contra o Londrina. Naturalmente, na maioria dos jogos em casa, a gente tem que buscar propor o jogo, marcar alto, pressionar o adversário. Mas vai ter momentos em que a gente tem que entender o jogo, baixar um pouco as linhas. Vai depender muito de como vai ser a dinâmica do jogo. Com certeza, o propósito é esse, jogando em casa, tomar as rédeas da partida”.

Dois 3x0 surpreenderam?

“Eu trabalho muito com o pé no chão. A gente fez duas vitórias com placar elástico. Contra a Ponte Preta, a gente fez um jogo muito consistente, foi realmente merecedor daquele placar. Jogo bem aberto, a Ponte não veio só para marcar, veio para jogar também. Contra o ABC, a estratégia era de que seria um jogo mais truncado, campo pesado. A equipe deles vem com trabalho com Fernando Marchiori há bastante tempo. Foi assim, isso que se apresentou no primeiro tempo. Claro que, a partir da expulsão, o jogo se tornou outro. Aquilo que a gente vem trabalhando, o Vitória ser uma equipe de imposição, que consiga agredir o adversário. A gente conseguiu se impor, não deixamos o adversário entrar muito no nosso campo. Imposição nossa fez com que o placar terminasse dessa forma”.

Apoio da torcida

“Sempre bom. O objetivo maior do futebol é o torcedor. A gente fica feliz quando tem o torcedor do lado, fazendo a festa que eles fizeram na estreia. Esperamos prolongar isso ao máximo possível e levar isso até o fim da competição. É um combustível a mais. Tenho certeza que essa parceria pode ser decisiva para as pretensões do Vitória”.

Expectativa externa

“Essa expectativa é normal por parte do torcedor. Mas nós, como profissionais, sabemos que do outro lado vai vir um adversário que vai criar o máximo de dificuldade para a gente. Nosso foco está totalmente na preparação para o jogo, no estudo do adversário, de como anular as principais peças e jogadas. Explorar alguns pontos que entendemos como vulneráveis e fazer nosso trabalho da melhor forma possível. A gente não pode deixar esse lado externo, nem da empolgação e do desespero, entrar aqui. Temos que manter totalmente o foco no nosso trabalho, que é o que temos controle”.

Administração do elenco

“Hoje temos 35 atletas. São três para cada posição, mais cinco goleiros. A gente tenta trabalhar todos de forma igual, deixando todos preparados. Às vezes, tem momentos em que vai ter jogador que não vai estar em uma posição de banco em determinada partida, e na seguinte, eu posso iniciar uma partida com ele, por estratégia. São atletas de características diferentes. A gente trabalha de uma maneira correta, sincera. Claro que todos têm expectativa de jogar, participar. Mas quando você trata todos com seriedade, com preocupação, o jogador entende. Vai variar muito da estratégia para o jogo. Todos estão em nível atlético bom. É mais a opção do que cada jogo vai pedir”.