Veja o que entra em dezembro na Netflix

Os destaques ficam para a última leva de episódios da série La Casa de Papel e da última temporada de The Witcher. Fãs de Elite terão três novas produções focadas nas viagens dos personagens. Cobra Kai também retorna ao seu quarto ano.

Na página de filmes, os assinantes poderão desfrutar das produções Não Olhe Para Cima, com Leonardo Di Caprio, A Filha Perdida, filme premamido em Veneza com Olivia Coman; e Imperdoável, com Sandra Bullok. O streaming também vai receber várias produções natalinas e documentários especiais.

Confira a lista de estreias:

SÉRIES

The Witcher: Temporada 2 (17/12)

A série épica de monstros, magia e destino volta para a segunda temporada. Estrelada por Henry Cavill.



La Casa de Papel: Parte 5, Volume 2 (3/12)

O risco não poderia ser maior para o Professor. Em apuros, ele corre para tirar o ouro e, mais importante, sua equipe do banco.



Elite Histórias Breves: Patrick (23/12)

A viagem de Patrick para uma cabana na floresta no fim do ano tem consequências inesperadas e significativas.

Elite Histórias Breves: Phillipe Caye Felipe (15/12)

Enquanto Cayetana tentava superar o ex-namorado com a ajuda de seu novo amigo Felipe, o príncipe reaparece em sua vida.

Elite Histórias Breves: Samuel Omar (20/12)

Quando Samuel é ameaçado de despejo da casa de sua infância, Omar faz uma proposta tentadora para conseguir dinheiro.

Emily em Paris: Temporada 2 (22/12)

Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho.



Cobra Kai: Temporada 4 (31/12)

Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta continuação da trilogia Karatê Kid.



Queer Eye: Temporada 6 (31/12)

O reality vencedor do Emmy volta para a sexta temporada.

Titãs: Temporada 3 (8/12)

Lutando para permanecer unidos, os Titãs enfrentam Capuz Vermelho, uma nova ameaça misteriosa que quer destruir a cidade de Gotham de vez.

Perdidos no Espaço: Temporada 3 (1/12)

Nesta épica temporada final, os Robinsons precisam agir na velocidade da luz para se reunir e proteger Alpha Centauri de uma invasão de robôs.

Inspetora Koo Kyung Yi (11/12)

Uma ex-policial reclusa volta à ativa como inspetora de seguros, atrás de pistas em cenas de crime perfeitamente orquestradas por um serial killer.

Saindo do Armário com Colton Underwood (3/12)

O ex-jogador da NFL e estrela de “Bachelor”, Colton Underwood, embarca na jornada para abraçar sua nova vida como membro da comunidade LGBTQIA+.

Tampa Bay à Venda (15/12)

As corretoras da Allure Realty misturam trabalho com diversão e dominam o mercado imobiliário de alto padrão em Tampa.

Café com Aroma de Mulher (29/12)

Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a apanhadora de café Gaviota e Sebastián, herdeiro da aristocracia cafeeira.

Nosso Eterno Verão (24/12)

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-amantes voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Gente Ansiosa (29/12)

Um assaltante de banco fracassado se tranca em um apartamento com um corretor de imóveis, dois viciados em decoração, uma grávida, um milionário suicida e um coelho.

Kitz (30/12)

Buscando vingança contra a garota que considera responsável pela morte do irmão, uma garçonete se infiltra no reluzente mundo das adolescentes ricas.

Fique Comigo (31/12)

Um novo mistério de Harlan Coben, que mistura muitas intrigas, dramas novelescos e segredos de arrepiar.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências Temporada 6 (15/12)

A série volta para a sexta e última temporada com episódios ambientados e gravados durante a pandemia.



FILMES

Não Olhe Para Cima (24/12)

Dois astrônomos (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) descobrem um cometa mortal em rota de colisão com a Terra e precisam fazer com que a humanidade se preocupe com isso.



Imperdoável (10/12)

Livre da prisão, mas sem o perdão da sociedade, uma mulher condenada por assassinato decide procurar a irmã que deixou para trás. Estrelando Sandra Bullock.



Lulli (26/12)

Larissa Manoela é uma estudante de medicina que, após tomar um choque em uma máquina de ressonância magnética, começa a ouvir os pensamentos das pessoas.

A Filha Perdida (31/12/2021)

As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo depois que sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. Com Olivia Colman.



Ataque dos Cães (1/12)

Um fazendeiro dominador, mas carismático, passa a intimidar a nova esposa do irmão e o filho adolescente dela até que segredos antigos vêm à tona. Com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.



The Hand of God - A Mão de Deus (15/12)

Na Nápoles dos anos 1980, o jovem Fabietto vive seu amor pelo futebol. Até que uma tragédia familiar o coloca no caminho para a vida no cinema.



Um Crush para o Natal (2/12)

Peter pede que o melhor amigo finja ser seu namorado para o Natal. Só que os planos e os sentimentos mudam quando a família dele tenta bancar o cupido.



Próxima Parada: Lar Doce Lar (10/12/2021)

Elas parecem perigosas, mas estas criaturas incompreendidas têm um coração de ouro – e estão fugindo do cativeiro para voltar para casa.



A Família Noel 2 (7/12)

A função do Papai Noel é entregar presentes. Mas depois de herdar as rédeas do avô Noël, Jules recebe uma carta de uma garota com um pedido especial.

David e os Duendes de Natal (6/12)

Um elfo exausto e sobrecarregado foge para o mundo real, onde tenta viver a magia do Natal com a ajuda de um garoto com quem acabou de fazer amizade.

Uma Esposa de Natal (16/12)

Três irmãos se lançam em uma feroz competição por causa do desejo de Natal da mãe e do grande prêmio que o acompanha.

Natal, mas Pouco (21/12)

Uma viagem para a praia vira uma loucura depois que Servando e Alicia, a obstinada tia de Alma, começam a competir para controlar o Natal.

Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade (16/12)

Depois de um ano de relacionamento, Callie e Joseph deixam o rancho para resolver negócios de família em São Francisco com seu casamento à vista.

Tudo Menos Natal (24/12)

Um conto de Natal, uma comédia romântica e a história de um homem de trinta e poucos anos que aprende a se deixar levar pelo espírito natalino muito a contragosto.

Azul Cobalto (3/12)

Um aspirante a escritor e sua irmã se apaixonam pelo enigmático inquilino da casa onde vivem, mas as consequências vão abalar as estruturas da família.

A Fita Cassete (3/12)

Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então ela vai atrás das músicas e aprende mais sobre a mãe e o pai.

O Menino de Asakusa (9/12)

Antes do estrelato, Takeshi Kitano foi aprendiz de uma lenda da comédia. Só que ao ascender para a fama, seu mentor começa a sair de cena.

Mais que Demais pra Mim (10/12)

Depois de romper com o homem dos sonhos, Marta se apaixona por um artista. Mas a vida traz algumas reviravoltas para a mulher doente e seus amigos.

Victoria e Mistério (24/12)

Após a morte da mãe, uma garota e seu pai se mudam para o interior, onde um amigo especial a ajuda a reencontrar a alegria de viver. Inspirado em uma história real.

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw (22/12)

O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele precisa unir forças com seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw.

O Favorito (1/12/)

A campanha presidencial do candidato Gary Hart (Hugh Jackman) em 1988 sofre um impacto sem precedentes depois que rumores de traição vêm à tona.

Predadores Assassinos (20/12)

Ao tentar salvar o pai durante um furacão, uma mulher fica presa no porão inundado de sua casa à mercê de uma ameaça mortal que ronda as águas.

Vai que dá Certo 2 (7/12)

Em busca de dinheiro fácil, um grupo de amigos descobre um DVD que pode render uma grana alta com chantagem. Com Fábio Porchat, Danton Mello, Lucio Mauro Filho e Natália Lage.

Neruda (27/12)

Quando um policial chileno se compromete a encontrar e capturar o poeta esquerdista Pablo Neruda, começa uma caçada frenética que coloca seus instintos à prova.



DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

É O AMOR: Família Camargo (9/12/)

Cercados pela família e amigos, Zezé Di Camargo e a filha Wanessa se reúnem para trabalhar juntos em um novo álbum neste reality intimista.

A Ótica do Cinema (6/12)

Amantes do cinema examinam momentos cinematográficos que mudaram para sempre suas vidas nesta coleção de ensaios visuais. Com produção de David Fincher e David Prior.

La casa de papel: De Tóquio a Berlim: Temporada 2 (3/12)

É o fim de uma era para os showrunners, atores e atrizes de "La Casa de Papel", que contam segredos das filmagens e se despedem da aclamada série.

O Fascinante Mundo dos Corais (16/12)

Um bebê baiacu atravessa um assombroso mundo microscópico de criaturas fantásticas em busca de um lar na Grande Barreira de Corais.

Cena do Crime – O Assassino da Times Square (29/12)

Uma nova parte da série documental sobre crimes contemporâneos que têm relações arrepiantes com locais historicamente assombrados.



CRIANÇAS E FAMÍLIA

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 4 (3/12)

Os jovens saem do acampamento na Ilha Nublar e acabam chegando a um terreno desconhecido repleto de ameaças – e segredos bem guardados.

Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto: Temporada 6 (17/12)

A última temporada leva os Espiões do Asfalto mundo afora dos Alpes ao Ártico e de volta a Los Angeles — na batalha contra o pior dos inimigos.

Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal (3/12)

Shaun se mete em confusão, e a fazenda toda embarca em uma aventura de Natal que conta até com um trenó!

Kayko e Kokosh (1/12)

Dois guerreiros fazem de tudo para defender a aldeia de Mirmilville dos ataques dos Cavaleiros Desprezíveis.

Kayko e Kokosh: Temporada 2 (1/12)

De uma viagem com tudo pago a uma extravagante festa de debutante, Kayko e Kokosh continuam a viver muitas desventuras.

O Mundo dos Centauros: Temporada 2 (7/12)

Égua sai em missão para criar um exército e derrotar o Rei de Lugar Nenhum. Não vai ser fácil, mas ela tem os amigos ao seu lado e a Cavaleira que a espera em casa.

Vai, Cachorro. Vai!: Temporada 2 (7/12)

Nesta temporada, os filhotes aventureiros Tag e Scoochi vão a toda parte, dos arredores incríveis da Cachorrolândia até as luzes brilhantes de Dog York City!



ANIME

JoJo's Bizarre Adventure (1/12)

Jolyne e seus companheiros enfrentam novos usuários de Stand na Penitenciária Green Dolphin Street, dando continuidade ao legado da família Joestar.

Aggretsuko: Temporada 4 (16/12)

Retsuko tenta impedir que Haida cometa o maior erro de sua vida depois que o novo presidente da empresa leva o escritório a um novo extremo.