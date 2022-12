Veja o que estreia em janeiro na Netflix

SÉRIES

Olhar Indiscreto (1/1/2023)

A hacker Miranda adora espiar a prostituta Cléo, sua vizinha. Mas quando seus caminhos se cruzam, um assassinato muda o destino de Miranda para sempre.



Vikings: Valhalla - Temporada 2 (12/1/2023)

Novos e velhos inimigos esperam por Freydis, Leif e Harald, que viajam pelo mundo em busca de poder e novas conquistas.



A Vida Mentirosa dos Adultos (4/1/2023)

Em Nápoles da década de 1990, uma adolescente retoma o contato com a tia, odiada pelos pais, para entender melhor as próprias raízes.



That '90s Show (19/1/2023)

Wisconsin, 1995. Leia Forman, filha de Eric e Donna, vai passar férias com os avós. Após conhecer a nova geração da área, ela descobre que o lema "sexo, drogas e rock'n'roll" não morre, só muda de roupa.

Lockwood & Co. (27/1/2023)

Nesta agência de caçadores de fantasmas, uma garota com poderes psíquicos e dois jovens talentosos estão sempre prontos para enfrentar espíritos malignos.



Sky Rojo: Temporada 3 (13/1/2023)

Coral, Gina e Wendy encontram o amor e curtem a nova vida em Almería. Mas Romeo tem sede de vingança e decide acabar com a paz do trio.

Ginny e Georgia: Temporada 2 (5/1/2023)

Em Wellsbury, Georgia e Ginny encaram novos desafios e relacionamentos, até que segredos do passado vem à tona.

Copenhagen Cowboy (5/1/2023)

Cansada de servir como amuleto da sorte, uma mulher com misteriosos poderes sobrenaturais decide buscar vingança.

Fauda: Temporada 4 (20/1/2023)

Esta série cheia de cenas de ação está de volta para uma nova temporada.

O Ultimato, França: Ou Casa ou Vaza – Temporada 1, Parte 2 (30/12/2022 - 1/6/2023)

O amor de seis casais é posto à prova com um ultimato: ou casa ou vaza. Mas antes de decidirem, eles trocarão de parceiro por três semanas. Será que vai ter final feliz?

O Bonde (2/1/2023)

Uma tragédia escancara a vida privada da esposa de um político e a obriga a enfrentar segredos de família e um passado conturbado.

Guerreiras (19/1/2023)

França, 1914. Com o avanço das tropas alemãs e os homens indo para o front, quatro mulheres precisam lidar em casa com as trágicas consequências da guerra.

Makanai: Cozinhando para a Casa Maiko (12/1/2023)

Duas amigas inseparáveis se mudam para Quioto para realizar o sonho de serem maikos. Só que, mesmo morando juntas, vão acabar seguindo rumos diferentes.

Sexify: Temporada 2 (11/1/2023)

Com o futuro da startup em risco, três jovens empreendedoras tentam equilibrar suas vidas pessoais, grandes rivalidades e investimentos.

Esquadrão de Confeiteiros: Temporada 2 (20/1/2023)

Este reality de competição de confeitaria está de volta para uma segunda temporada.

Império da Ostentação: Nova York (20/1/2023)

Um novo grupo de asiáticos influentes esbanja sua fortuna e seu estilo enquanto lida com os dramas e a vida em Nova York.

Presidente por Acidente (20/1/2023)

Um assistente social dos subúrbios de Paris cai de paraquedas na corrida presidencial francesa. Mas será que o país está preparado para ter seu primeiro presidente negro?

FILMES

Ruído (11/1/2023)

Em busca da filha desaparecida, uma mãe encontra uma rede de apoio e conhece outras mulheres que tiveram suas vidas destruídas pela violência.

O Pálido Olho Azul (6/1/2023)

Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudá-lo a resolver um assassinato em uma famosa academia militar dos EUA.



Os Reis do Mundo (3/1/2023 - 1/4/2023)

Cinco amigos que vivem nas ruas de Medellín partem em uma perigosa jornada pelos campos da Colômbia para recuperar um terreno herdado por um deles.

Narvik (20/1/2023)

Enquanto um jovem soldado norueguês luta nas trincheiras, sua esposa sofre com a invasão das forças alemãs na cidade.

Essa Gente (27/1/2023)

Nesta comédia de Kenya Barris com Jonah Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus e Lauren London, um casal encara um novo relacionamento frente a diferenças culturais, sociais e de gerações.

Como Virei Gângster (4/1/2023)

Este filme retrata a jornada de um bandido ambicioso em busca de poder no perigoso submundo de Varsóvia.

Procura-se Gonker (13/1/2023)

Quando o amado cãozinho de uma família se perde na floresta, seus tutores partem em uma árdua jornada para salvá-lo.

Um Lugar Silencioso: Parte II (13/1/2023)

Forçados a fugir de casa, os Abbott encaram um mundo repleto de criaturas terríveis atraídas pelo som, além de outras ameaças imprevisíveis.

Jumanji: Próxima Fase (1/1/2023)

Depois que Spencer desaparece, Martha, Bethany e Fridge precisam voltar a Jumanji para encontrá-lo. Mas essa missão não será nada fácil.

Ad Astra: Rumo às Estrelas (1/1/2023)

A jornada de um astronauta rumo a Marte se transforma em uma árdua missão no espaço em busca de respostas e do pai desaparecido.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Pamela Anderson - Uma História de Amor (31/1/2023)

Mostrando vídeos e diários pessoais, Pamela Anderson fala sobre a ascensão à fama, os romances turbulentos e o escândalo da sex tape.

Perigo no Prato (18/1/2023)

Por meio de entrevistas com especialistas e as famílias das vítimas, este documentário analisa as mortes causadas por problemas no sistema de fornecimento de alimentos dos EUA.

Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street (4/1/2023)

Esta série documental mostra a ascensão e queda do investidor Bernie Madoff, responsável por um dos maiores esquemas de pirâmide financeira na história de Wall Street.

Máfia de Mumbai: Polícia Contra o Crime Organizado (6/1/2023)

Na década de 1990, um chefe do crime e sua máfia têm controle total de Mumbai. Até a ascensão de um esquadrão de policiais que atira para matar.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

Série Jornadas Supremas Pokémon: Parte 1 (6/1/2023)

Para conquistar seus objetivos, Ash e Goh vivem aventuras surpreendentes em sua jornada pelo mundo selvagem dos Pokémon.

O Panda do Kung Fu: O Cavaleiro-Dragão - Temporada 2 (12/1/2023)

O generoso Po e seu esquadrão de elite percorrem o mundo para impedir que as lendárias Armas Tianshang caiam nas mãos de seus inimigos.

Daniel, o Caçador de Magia: Temporada 2 (26/1/2023)

Junto a uma lenda do rastreamento, Daniel tenta reverter uma maldição demoníaca e retomar uma era da magia misteriosamente ligada à sua família.

Poder de Princesa (30/1/2023)

As princesas aventureiras de quatro Fruti-reinos entram em ação para ajudar os fruti-cidadãos e melhorar suas comunidades.

ANIME

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão (19/1/2023)

Esta seleção arrepiante reúne algumas das histórias mais macabras de Junji Ito, mestre dos mangás de terror.



Gokushufudou: Tatsu Imortal - Temporada 2 (1/1/2023)

O ex-yakuza favorito do público voltou! Rei das pechinchas e refeições econômicas, ele mostra que leva muito a sério o trabalho de dono de casa.

Record of Ragnarok: Temporada 2 – Episódios 1-10 (26/1/2023)

Mesmo em declínio, a luta da humanidade por sobrevivência continua. Nesta rodada, um humano cruel surge para combater a próxima divindade.

Inuyasha: Temporada 4 (1/1/2023)

Na busca pelos fragmentos da joia sagrada, Kagome e Inuyasha precisam enfrentar inimigos cada vez mais poderosos.