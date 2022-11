Veja o que estreia em novembro no Disney+ e no Star+

DISNEY+

Desencantada - 18/11

Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) estão casados ​​há quinze anos, mas Giselle está cansada de viver na cidade. Ela e sua família decidem se mudar para uma pacata comunidade suburbana chamada Monroeville em busca de uma vida de conto de fadas. Infelizmente, isso não resolve todos os seus problemas. Os subúrbios têm outras regras e uma rainha: Malvina Monroe (Maya Rudolph), que faz Giselle se sentir ainda mais deslocada. Ela está frustrada porque não tem sido fácil ser feliz para sempre, então ela tenta usar a magia de Andalasia para resolver seus problemas, mas acidentalmente transforma a cidade em um verdadeiro conto de fadas e coloca a felicidade de sua família em risco. Agora Giselle deve correr contra o relógio para reverter o feitiço e descobrir o que significa felizes para sempre para ela e sua família.



Os Montaner - 9/11

Os Montaner apresenta esta família icônica de artistas, que se tornou um verdadeiro fenômeno e é liderada por um dos mais importantes expoentes da música latina. Ao longo dos episódios, o público testemunhará, entre outros aspectos, os desafios que cada um de seus integrantes passa ao buscar manter a harmonia entre a vida privada e a carreira profissional, sempre à vista do público, bem como os marcos de sua trajetória. vida musical, seus desafios, conflitos pessoais e as emoções geradas pela expansão do grupo familiar quando novos casamentos chegam.

Beckham: Salve Nosso Time - 9/11

David Beckham está voltando para casa. Uma carreira que o levou ao topo do futebol mundial, agora está voltando para o lugar onde tudo começou: East London. Foi aqui que a jornada futebolística de David começou, na Echo Premier League. Em Beckham: Salve nosso Time, David Beckham se junta ao Westward Boys, um time de garotos de menos de 14 anos de East London que precisa desesperadamente de ajuda. O Westward não venceu um jogo durante toda a temporada e a ameaça de rebaixamento é grande. David terá que usar toda a sua experiência no futebol se quiser ter uma chance de salvá-los do rebaixamento. Do heroísmo à mágoa, do fracasso à redenção, as experiências que os Westward Boys, seus treinadores e suas famílias passarão ao longo da temporada nunca serão esquecidas.



Meu Papai (ainda) é Noel - 16/11

Scott Calvin está de volta! Após ser o Papai Noel por quase trinta anos, ele está mais feliz do que nunca. Mas, com o declínio da popularidade do Natal, sua magia também fica mais fraca. Scott se esforça para lidar com as exigências do trabalho, além de ser um pai de família presente. Ao descobrir que há uma forma de se aposentar, Scott considera renunciar ao cargo de Papai Noel e encontrar um sucessor digno, para que ele possa se tornar um pai e um marido melhor.



Sem Limites com Chris Hemsworth - 16/11

Chris Hemsworth embarca em uma missão épica para descobrir como viver melhor por mais tempo. Com a ajuda de cientistas renomados, família e amigos, ele encara uma série de desafios intensos para testar seus limites e evitar as doenças provenientes do envelhecimento. Chris irá desvendar como podemos desbloquear nosso potencial para desenvolver a boa forma, melhorar a saúde e aumentar a felicidade ao longo da vida.



O Clube dos Graves - 30/11

O professor Amaranto Molina consegue transformar a idiossincrasia do Instituto Ultranova, uma escola especializada em música regida por fórmulas antiquadas e discriminatórias, onde o diretor Eduardo Kramer escolhe por ano cinco alunos, chamados de Agudos, para fazer parte da Teen Band, deixando de lado os Graves por não atenderem aos padrões do mercado musical. Amaranto, com seus métodos pouco convencionais, dará um novo visual à escola, tornando-a mais inclusiva e ajudando os alunos a encontrarem seu verdadeiro talento musical.

Willow - 30/11

Willow da Lucasfilm e Imagine Entertainment é uma nova série de aventura e fantasia baseada no clássico filme de 1988. A história começa com um aspirante a mago de uma cidade em Nelwyn e uma garota destinada a unir os reinos, que juntos ajudaram a destruir um rainha má e banir as forças das trevas. Agora a aventura continua em um mundo mágico onde uma raça de elfos - os brownies -, magos, trolls e outras criaturas místicas florescem, enquanto um grupo improvável de heróis embarca em uma perigosa busca para lugares além de sua casa. demônios internos e se unem para salvar seu mundo.



Marvel Studios Avante: Os Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis: - 3/11

Junte-se a Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth e Benedict Wong enquanto eles revelam como Mulher-Hulk: Defensora de Heróis da Marvel Studios foi criada e moldada. Descubra como os criadores de Mulher-Hulk desenvolveram o tom brincalhão e entregaram a primeira série verdadeiramente de comédia da Marvel, "quebrando a quarta parede" para falar com seus próprios telespectadores.

Lendas da Marvel - 4/11

Enquanto o Universo Cinematográfico da Marvel continua a se expandir, LENDAS da Marvel celebra e explica o que veio antes. Revisite os heróis, vilões e momentos épicos de todo MCU em preparação para as histórias super aguardadas que virão. Cada segmento dinâmico leva diretamente à série que estreará no Disney+, preparando o terreno para eventos futuros. Lendas da Marvel costura os vários fios que constituem o incrível Universo Cinematográfico Da Marvel.

Mickey Mouse: A História de um Camundongo - 18/11

Um dos ícones mais amados do mundo, Mickey Mouse é reconhecido como símbolo de alegria e inocência infantil em praticamente todo o planeta. Produto da imaginação de Walt Disney em um momento difícil de sua carreira que logo floresceria, Mickey se tornou uma sensação da noite para o dia depois de estrelar seu primeiro curta-metragem de animação com som sincronizado, o Steamboat Willie. Ao longo das décadas, ele se transformou e teve versões extremamente diferentes e que refletem tanto a carreira espetacular do seu criador quanto as dramáticas mudanças sociais do país que ele veio a representar.



Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium - transmissão ao Vivo: 20/11, às 23h30

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium comemorará uma noite que marcou um ponto de virada na história da música e será transmitido em tempo real do Dodger Stadium, dando a mais de cinquenta mil fãs pessoalmente e inúmeros admiradores de todo o mundo a oportunidade única de vivenciar os sucessos dos últimos 50 anos. O concerto também contará com artistas convidados não anunciados que prestarão homenagem ao lendário superstar no palco.

2/11

● Vale dos Reis: Tesouros do Egito (série)

Temporadas 2 e 3

● Natal com Donna Hay (série)

9/11

● Cesar Millan Dog Tips (série)

Temporada 2

● The Spectacular Spider-Man (série)

Temporada 1

● Zootopia+ (série de curtas)

Temporada 1

11/11

● Fire of Love (filme)

16/11

● Mickey Mouse Funhouse (série)

Temporada 1

18/11

● O Maravilhoso Outono de Mickey Mouse (especial)

● Best in Snow (especial)

25/11

● The Hip Hop Nutcraker (curta)

Temporada 1



STAR+

A Taça é Nossa - 9/11

Depois de fechar a conta bancária para levar ou arquivar na Copa do Mundo, Lucho ficou arrasado ao ver seu país, a Argentina, desclassificado devido a uma sanção. Agora, Lucho queria voltar ao sonho ou sonho de trazer a Argentina de volta ao campeonato novamente. Agora, ele lidera o plano mais louco da história do esporte, roubar a Taça.



Reboot - 2/11

Em “ Reboot ”, uma nova série de comédia original do co-criador de “Modern Family” (disponível em todas as temporadas não Star+) e vencedor do Emmy® Steven Levitan , ou o elenco disfuncional de uma sitcom do início dos anos 2000 , “Step Right Up”, é forçado a se reunir para um reinício da série. Agora eles precisam lidar com seus problemas no mundo em constante mudança daqui a dois dias.



Beckham: Salve Nosso Time - 9/11

Bem-Vindos ao Clube da Sedução - 22/11

Baseada em fatos reais, a minissérie conta a história chocante de Somen "Steve" Banerjee (Kumail Nanjiani), um imigrante indiano que se tornou o improvável fundador do maior império masculino de strip -tease do mundo e não conseguiu atrapalhar seu caminho para o sucesso.



Maggie: A Vidente - 23/11

Apaixonar-se é difícil, imagine quando você também é clarividente. O dom de Maggie permite que ela aborreça o futuro de seus amigos, país, clientes e pessoas aleatórias na rua. Mas quando ela começa a ter visões de seu próprio destino depois de conhecer um estranho, sua vida amorosa vira de cabeça para baixo. Será que você ainda consegue ficar sobrecarregado sabendo como tudo termina?

A Jaula - 2/11

É mais um carro de luxo roubado de uma rua de São Paulo... ou nada. Um ladrão entra facilmente sem nenhum SUV estacionado em uma rua tranquila, mas, tentando sair, descobre que está preso em uma arma, incomunicável, sem água ou comida. “Com Chay Suede, Alexandre nero e Mariana Lima, A Jaula é um thriller psicológico que nem o público nem o público permitirão desvendar o tecido. Quem é o vilão e quem é a vítima?



A Matriarca - 11/11

Depois de sobreviver a uma overdose, uma mulher volta para casa onde cresceu para enfrentar seus demônios internos, apenas para descobrir a presença de uma entidade real.



Duncanville - 16/11

A vencedora do Globo de Ouro® Amy Poehler (" Parques e Recreações ") e os vencedores do Emmy® Mike e Julie Scully (" Os Simpsons ", temporadas completas disponíveis no Star+ ), retornam para a terceira temporada de "Duncanville" , uma comédia de sucesso que gira em torno de um garoto de 15 anos espetacularmente médio, sua família e amigos, Duncan mal pode esperar para ser adulto e ter dinheiro, liberdade, carros, garotas... Mas o logotipo descobre que não é uma realidade ter dinheiro à toa , acerte carona com sua mãe e dê conta de sua irmãzinha.

Reservation Dogs - 30/11

Criada e produzida por Sterlin Harjo e Taika Waititi, “ Reservation Dogs” é uma comédia que acompanha as estrelas de Elora Danan ( Dery Jacobs ), Bear Smallhill ( D'Pharaoh Woon-A-Tai ), Willie Jack ( Paulina Alexis ) e “ Cheese” ( Lane Factor ), quatro adolescentes nativos americanos na zona rural de Oklahoma que roubam e economizam para visitar a terra exótica, misteriosa e distante da Califórnia.

02/11

● Série

Rescue Me (Temporada 1 - Temporada 6)

4/11

● Filmes

Brahmastra Parte Um: Shiva

Imitador

Lenda

Feito na América

Espelhos

Júri de Fuga

Sommersby

Caçador de Sol

Invencível

Sob cerco

Under Siege 2: Dark Territory

● Especial

Rainha Elizabeth II: Passagem da Coroa - Uma Edição Especial de 20/20

Soul of a Nation Presents: X/Onerated - The Murder of Malcolm X and 55...

9/11

● Série

Mantenha isso entre nós (1ª temporada)

11/11

● Filmes

Alienígenas Roubaram Meu Corpo

Tudo pela Fama

Decoração de Natal

Contagem Regressiva

Natal de Cranberry

Em Confinamento

Terra do Tigre

● Especial

Rainha Elizabeth II: o legado, a vida

Soul of a Nation apresenta: Screen Queens Rising

The Great American Tag Sale com Martha Stewart

Dois homens em guerra

16/11

● Série

CSI: Cyber ​​​​(Temporada 1 e 2)

Mayday (AKA Air Crash Investigation) (Temporada 21)

Nasdrovia (1ª e 2ª temporada)

Pretty Baby: A história de Brooke Shields (1ª temporada)

Traficado com Mariana Van Zeller (2ª temporada)

18/11

● Filmes

A proposta de Natalina

Freddie Mercury: O Ato Final

Amizade Colorida

Fúria

Furacão: A Luta Interna

Meu Primeiro Amor

Meu Primeiro Amor 2

Reefa : O Artista

Síncrono

● Especial

Entre em... Os Filmes com Derek e Julianne Hough