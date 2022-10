Veja o que estreia em outubro no Disney+ e no Star+

ESTREIAS DO DISNEY+

Lobisomem à noite (7/10)

Em uma noite escura e sombria, uma cabala secreta de caçadores de monstros emerge das sombras e se reúne no templo Bloodstone após sua morte. Em um estranho e macabro memorial à vida de seu líder, os participantes são lançados em uma misteriosa e mortal competição por uma poderosa relíquia – uma caçada que eventualmente os colocará cara a cara com um monstro perigoso. Inspirado em filmes de terror das décadas de 1930 e 1940, este especial arrependido busca evocar sentimentos de pavor e macabro, suspense e medo ao longo do caminho, enquanto explora uma nova música do Universo Cinematográfico Marvel.



Abracadabra 2 (disponível)

A comédia live-action Abracadabra 2 é a surpreendente continuação do clássico cult de 1993, com a malvada Irma Sanderson causando um caos hilário. Faz 29 anos que a vela da negra foi acesa e ressuscitou como irmãs do seculo 17, e las vão querer. Agora, três adolescentes devem impedir que as bruxas famintas causem mais estragos em Salem antes do amanhecer do Halloween.



Terra Desconhecida (disponível)

Produzida inteiramente na América Latina, a nova série segue Eric Dalaras (Pedro Maurizi), um adolescente que descobre um mundo arrependido enquanto procura a verdade por trás do misterioso desaparecimento de seu país, oito anos atrás. Criado por seus avós maternos junto com sua mãe Uma (MoraFisz), Eric decide fugir de casa e voltar para sua cidade de infância, Cape Qwert, para encontrar pistas no abandonado Parque Tierra Incógnita, onde seu país foi visto pela última vez. Junto com seus amigos, sua mãe e sua tia, Eric deve superar seus medos para resolver o mistério e encontrar respostas em um universo tão sombrio quanto desconhecido.



Big Shot: Treinador de Elite 2 (12/10)

Depois de decidir jogar em Westbrook, Marvyn Korn, o lendário treinador do basquete universitário masculino, está determinado a restaurar seu legado e fazer o Sirens ser campeão. Como atletas, no entanto, atrapalhamos os objetivos de Marvyn enquanto tentamos superar os altos e baixos da vida e não amamos a média. Mas, depois de recrutar uma nova estrela, ele e seus atletas tiveram que lidar com a química inflamável do tempo, novas distrações inesperadas e conquista de respeito dentro e fora da quadra, enquanto os novos inquilinos se juntam a eles na academia. À medida que crescemos em conflitos com Emma, ​​​​sua filha adolescente, Marvyn tenta ser um país melhor, mas a Mãe Natureza joga uma bola curva muito inesperada em Westbrook.



No SOOP: Amizade (disponível)

Park Seojun, Peakboy, Choi Wooshik, Park Hyungsik e V, ou um conhecido grupo de amigos da indústria do entretenimento, gostam de passar tempo juntos. No inverno de 2022, a pedido surpresa de um amigo, ele envia você para uma viagem de quatro dias a Goseong, em Gangwon-do. Junte-se a nós para este dia cheio de diversão e momentos de autodescoberta. Em uma história de amizade, este é um registro de viagem de cinco amigos com uma amizade imbatível.

Guerra nas Estrelas: Contos dos Jedi (26/10)

Um evento em 6 episódios apresenta histórias sobre a era Jedi numa era antes de sabermos. Uma jornada pelas vidas de dois Jedi diferentes: Ahsoka Tano e Conde Dookan. Eles serão testados enquanto tomam decisões que determinarão seu destino.



CNCO: Os últimos 5 dias (21/10)

CNCO é o famoso grupo musical de reggaeton e pop latino formado em Miami em 13 de dezembro de 2015. No mesmo ano Nesse, Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel de Jesús e Erick Brian Colón foram declarados vencedores da primeira temporada de "La Banda", um programa de televisão transmitido pela rede norte-americana de língua espanhola Univision. Em maio de 2021, um de seus integrantes, Joel Pimentel, anunciou sua saída do grupo. Este documentário cobre os últimos cinco dias de ensaio do CNCO, antes do show final.

Prévia da Marvel Studios: Bastidores de Mulher-Hulk: Defender of Heroes: (27/10)

Junte-se a Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth e Benedict Wong enquanto eles são revelados como Mulher-Hulk: A Defensora dos Heróis da Marvel Studios foi criada e escalada. Descubra como os criadores de Woman-Hulk desembrulharam o tom jump e entregaram a primeira série de comédia verdadeiramente Marvel, "quebrando a quarta parede" para brincar com seus próprios espectadores.

5 DE OUTUBRO

● Rancho Dino (série) - Temporada 1

● Running Wild with Bear Grylls: The Challenge (série) - Temporada 1

● Austrália Shipwreck Hunters (série) - Temporada 1

12 DE OUTUBRO

● Magri e os Maluquinhos (série) - Temporada 1

14 DE OUTUBRO

● Cinderella: The Reunion, uma edição especial de 20/20 (especial)

● A Grande Aventura de Los Lunnis e O Livro Mágico (filme)

● Deadpool (filme)

● Deadpool 2 (filme)

● Logan (filme)

19 DE OUTUBRO

● A Vida Selvagem do Dr. Ole ( série) - Temporada 1

26 DE OUTUBRO

● Esquadrão Agrícola (série) - Temporada 1



ESTREIAS DO STAR+

MEU QUERIDO ZELADOR (26/10)

Meu Querido Zelador é uma comédia dramática que narra, num misto de ironia e humor, as aventuras de Eliseo, o vigia de uma propriedade nobre, que faz uso e abuso de seu poder de vigilância. Por baixo de sua aparência, ele esconde um talento para manipulação. Ele sabe tudo sobre seus vizinhos e com essa vantagem sobre suas "vítimas", elabora estratégias de influência sobre cada um.

RINTA NOITES COM UM EX MINHA (5/10)

Depois de três anos separado de La Loba, que tem um longo histórico de internações psiquiátricas, El Turbo aceita morar com a ex-mulher por 30 dias a pedido do filho. La Loba deve fazer a transição entre a hospitalização e sua reinserção social. Uma nova estrutura familiar fará com que El Turbo e La Loba revivam os sentimentos de amor e despertem a ilusão de que continuaremos juntos.

ROSALINE (14/10)

Rosalina é uma nova e distorcida história em quadrinhos da clássica história de amor de Shakespeare, Romeu e Julieta. Contada a partir da perspectiva da prima de Julieta, Rosalina, que também é o recente interesse amoroso de Romeu, fica de coração partido quando Romeu conhece Julieta. Assim, ela planeja impedir o famoso romance e reconquistar o namorado.



UMA CIDADE PERDIDA (21/10)

Estrelado por Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe, o filme conta a história de uma romancista de sucesso que é forçada a se juntar ao modelo que ela estampa na capa do livro, enquanto são arrastados para uma aventura na selva implacável que se revela muito mais estranho que uma ficção.



NOITES BRUTAIS (26/10)

Viajando para Detroit para uma entrevista de negócios, uma jovem (Georgina Campbell) encontra uma casa. Mas quando ela chega em casa tarde da noite, ela descobre que havia um conflito de reservas em casa, e um homem estranho (Bill Skarsgård) já está estabelecido lá. Contra seu bom senso, ela decide ir à noite. Pouco a pouco, filhos misteriosos nos atraem para outras partes da casa onde descobertas aterrorizantes provam que há muito mais a temer do que um convidado inesperado. Do 20th Century Studios e New Regency, Brutal Nights também é estrelado por Justin Long e é escrito e dirigido por Zach Cregger.



O URSO (12/10)

Uma nova série de comédia FX, fala sobre comida, família, insanidade de trabalho duro, a beleza do senso de urgência e seus vários pontos negativos. O jovem chef Carmy luta para transformar o The Original Beef de Chicago e ele mesmo, trabalhando ao lado de uma equipe de culinária medíocre que acaba se tornando parte de sua família.

ME CONTE MENTIRAS (disponível)

He Told Me Lies acompanha um relacionamento tumultuado, mais inebriante, há mais de oito anos. Quando Lucy Albright e Stephen DeMarco se encontram na faculdade, eles estão cientes de que escolhas aparentemente mundanas levam a consequências irreversíveis. Eles rapidamente caem em um viciado embriagado que alterará permanentemente não apenas suas vidas, mas a vida de todos ao seu redor.

ESPECIAL HALLOWEEN::

The Walking Dead (1• episódio da 10ª temporada disponível)

Na temporada passada você conhece Daryl, Maggie e nós heróis em uma missão intensa com Negan para enfrentar os misteriosos Reapers. Assim que isso acontecer, o grupo de Eugene deve se assimilar à Commonwealth para obter ajuda para Alexandria.

CHUCKY 2 (26/10)

Jake, Devon e Lexy são forçados a enfrentar as repercussões das ações de Chucky e descobrem que o boneco gambá ainda está vivo e eles querem se vingar deles. Eventualmente, os três foram enviados para um reformatório católico, onde encontraram obstáculos, obstáculos e o próprio Chucky. Neste ponto, Tiffany lentamente começa a desmoronar sob a pressão de atuar como Jennifer Tilly enquanto tenta manter Nica como referência em sua mansão em Beverly Hills. A segunda temporada de Chucky promete dar duas risadas e sustos certos, mantendo os espectadores em alerta.

AMERICAN HORROR STORIES 2 (26/10)

American Horror Stories é inspirado na série antológica de Ryan Murphy e Brad Falchuk, American Horror Story. Uma série de antologia semanal traça uma história de terror diferente em cada episódio.



5 DE OUTUBRO

● Série

Donas de casa reais de Orange County (S16)

7 DE OUTUBRO

● Filmes

Capitão Fantástico

1408

Arquivo

Ou Varanda 2

Mãe

O Quarto do Pânico

Sicário: Terra de Ningém

O que te Faz Mais Forte

Zumbilândia

Rodman: Para melhor ou pior

● Especial

As verdadeiras rainhas do hip-hop: as mulheres que mudaram o jogo - um especial da ABC News

10 de outubro

● Filmes

Grimcutty

12 DE OUTUBRO

● Série

Criadores (S3)

Ex-Mórmon: Um Novo Mundo (S1)

Os Assassinatos da Maratona de Boston (S1)

14 DE OUTUBRO

● Filmes

A Corrida Infinita

Mau Papai Noel

Um Brinde À Amizade

O Secreto dos Seus Olhos

Freaky: Sem corpo de assassino

Irresistível

Le Fate Ignoranti

O Exterminador do Futuro: Gênesis

● Especial

Fora das Sombras: O Homem por Trás do Dossiê Steele

19 DE OUTUBRO

● Série

Alerta de aeroporto: Madrid (S7)

Cadeia de Comando (S1)

Danos (S1-S5)

Meu nome é Earl (S1-S4)

Rei da TV (S1)

21 DE OUTUBRO

● Filmes

Milagres nas Planícies

Audrey

Deixe-o Saindo

Para Mumia (2017)

● Especial

Entre... Os Filmes

Verdade e Mentiras: O Último Gângster

26 DE OUTUBRO

● Série

Bóris (S1-S3)

Pátria: Fort Salem (S3)

Especial de Dia das Bruxas Sollar Opposits

28 DE OUTUBRO

● Filmes

Sujeito a Revisão

HighStrung: Dança Livre

O Baba(ca)

● Série

fanboys

Correndo atrás de um Pai

O equalizador 2

Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres

A caminhada

TOC: Perturbado, Obsessivo, Compulsivo (2017)

● Especial

O Palonis: Especial de Halloween!