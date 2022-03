Veja o que estreia na Netflix em abril

SÉRIES

A Sogra Que Te Pariu (13/4/)



Elite: Temporada 5 (8/4)



Ozark: Temporada 4 - Parte 2 (29/4)



Better Call Saul: Temporada 6 (19/4)

Boneca Russa: Temporada 2 (20/4)

Anatomia de um Escândalo (15/4)



No Xadrez (12/4)

Coração Marcado (20/4)

Heartstopper (22/4)



Sunset - Milha de Ouro: Temporada 5 (22/4)

The Home Edit - A Arte de Organizar: Temporada 2 (1/4)

Disque Prazer (8/4)

Os Herdeiros da Terra (15/4)

DC's Legends of Tomorrow - Temporada 6 (15/4)



FILMES

A Princesa da Yakuza (20/4)

Eternamente Demais pra Mim (1/4)

Metal Lords (8/4)



Ainda Estou Aqui (8/4)

Escolha ou Morra (15/4)

A Caminho do Verão (22/4)

As Garotas de Cristal (8/4)

Silverton: Cerco Fechado (27/4)

Lua de Mel com a Minha Mãe (29/4)

Bohemian Rhapsody (30/4)



DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Abercrombie & Fitch: Ascensão e Queda (19/4)

De Volta ao Espaço (7/4)

O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas (27/4)



CRIANÇAS E FAMÍLIA

Battle Kitty (19/4)

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 2 (29/4)

As Crônicas de Usagi: O Coelho Samurai (28/4)

Capitã Nova (1/4)

Ovos Verdes e Presunto: Temporada 2 (8/4)

Mistérios Animais (12/4)



ANIME

Bubble (28/4)

Círculo de Fogo: The Black - Temporada 2 (14/4)

Ultraman: Temporada 2 (14/4)

One Piece: Z (15/4)