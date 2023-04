Veja o que muda no trânsito da Pituba com nova faixa exclusiva do BRT

Os motoristas que circulam na região da Pituba, próxima à Praça Nossa Senhora da Luz e na Apae, terão cerca de 30 dias para se adaptar às regras impostas pela presença da nova faixa exclusiva para os ônibus do BRT. Após este período, a permanência na faixa será proibida e sujeita a multa.

A data em que a proibição passará a valer ainda não foi divulgada pela Secretaria Municipal de Mobilidade. A faixa exclusiva é sinalizada por uma linha na via, na cor azul. Placas de sinalização na vertical também reforçam a delimitação.Neste período de adaptação, agentes de trânsito e transporte estarão no trecho orientando os motoristas quanto à proibição de trafegar na faixa exclusiva do BRT.

Quando o tempo de adaptação for encerrado, a passagem ainda será permitida aos condutores que forem fazer uma conversão à direita, na rua Rio Grande do Sul, e à esquerda na rua Pernambuco. Trafegar na faixa exclusiva de forma contínua, no entanto, será proibido.

"A priori, ninguém será multado. As placas foram implantadas, existe a portaria legalizando [a multa], mas [os motoristas] não serão autuados. É um momento de educação para todos os envolvidos", destacou o coordenador de Fiscalização Cofat Semob, Rogério Baraúna.