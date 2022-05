Veja o que os brasileiros precisam para se classificar na Libertadores

A fase de grupos da Copa Libertadores chega à sua reta final nesta semana, com jogos decisivos nesta terça, quarta e quinta-feira. Enquanto Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo já estão classificados, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Fortaleza vão precisar vencer na última rodada para garantir a vaga nas oitavas de final e continuar sonhando com a "glória eterna".

Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras tem um cenário favorável para a rodada decisiva. Liderando com folga o Grupo A, com 15 pontos, o time de Abel Ferreira precisa de uma vitória simples para garantir a melhor campanha e ter a possibilidade de decidir todos os jogos do mata-mata em casa. O rival desta terça-feira, o venezuelano Deportivo Táchira, deve fazer jogo duro no Allianz parque, às 21h30, pois precisa pontuar para não correr riscos de perder a vaga para o Emelec, que recebe o lanterna Independiente Petrolero.

Quem também está interessado no jogo do Palmeiras é o Flamengo, que joga no mesmo horário, no Maracanã. Assim como o rival paulista, o rubro-negro carioca já garantiu a ponta do Grupo H, com 13 pontos, mas precisa vencer o lanterna Sporting Cristal no Maracanã e torcer por uma derrota da equipe alviverde para ficar com a melhor campanha da competição e ter vantagem no mata-mata.

Mais cedo, às 19h30, o Red Bull Bragantino sobe no gramado do Parque Central para encarar o Nacional, tradicional clube uruguaio. O time do interior paulista está na segunda colocação, com 5 pontos, e já não alcança mais o líder Estudiantes, com 13. Com pontuação semelhante a do Vélez Sarsfield, o time do interior paulista vai precisar pontuar em Montevidéu e torcer por um tropeço do rival no clássico argentino com o Estudiantes.

Já na quarta-feira, o Fortaleza tem um duelo de vida ou morte com o Colo-Colo, no Chile, às 19h. Empatados com 7 pontos no Grupo F, quem vencer acompanha o River Plate, líder da chave, na ida às oitavas. Em caso de empate, a equipe brasileira se classifica por ter melhor saldo.

Um pouco mais tarde, às 21h, o Atlético-MG recebe o Desportes Tolima, no Mineirão. Já classificado, uma vitória sobre o rival pode garantir a segunda melhor campanha do torneio. No mesmo horário, o já eliminado América-MG encara o Independiente del Valle, no Equador, precisando vencer por dois gols de diferença para ao menos conseguir uma vaga na Sul-Americana. A equipe equatoriana, porém, não perde por esse placar desde julho do ano passado.

Corinthians e Athletico-PR vivem situação parecida nos Grupos E e B, respectivamente: ambos estão empatados em número de pontos com o líder da chave, enfrentam o lanterna e precisam de uma vitória simples para ir às oitavas. O time paulista encara o Always Ready, na Neo Química Arena, às 21h, enquanto a equipe paranaense encara o Caracas, na Arena da Baixada, às 19h.