Veja o que tem no fim de semana, com a volta dos ensaios de Verão

Com os índices de contaminação de covid-19 diminuindo, em razão da vacinação, Salvador começa, aos poucos, a retomar seu ritmo e já começa a vislumbrar o retorno de seus antigos verões, com os ensaios musicais se espalhando pela cidade. Neste final de semana, tem samba, axé, reggae... veja o que o CORREIO separou e escolha o seu programa favorito.

Danniel Vieira se apresenta na Vila do Bem nesta sexta (5)

VILA DO BEM

Instalada no Terminal Náutico de Salvador, a Vila do Bem, no Comércio, traz semanalmente uma vasta programação musical e uma vila gastronômica. São três andares com ambientes de convivência distintos: bar/restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos; espaço para shows acústicos, no 2° andar; e bar do terraço, Amo Roofbar - com vista panorâmica para o mar.

Só é permitida a entrada no estabelecimento mediante apresentação do cartão de vacinação ou o cartão digital.

PROGRAMAÇÃO DA VILA DO BEM

QUINTA, 04/11: Autorais (Jorge Zárath, Pierre Onassis e Tenison Delrey)

SEXTA, 05/11: Filhos de Jorge e Danniel Vieira

SÁBADO, 06/11: AMO SUNSET - evento de Ginno Larry, no rooftop

SÁBADO, 06/11: Forró do Tico, Gelasamba e TK – O Rei do Bar

DOMINGO, 07/11: Batifun, Feijoada do Bloco Gravata Doida

DOMINGO, 07/11 (19h): Nata do Samba e Falcão Guig

SERVIÇO

VILA DO BEM

Local: Terminal Náutico do Comércio

Endereço: Av. da França, s/n - Comercio

Funcionamento:

Quinta: a partir das 18h

Sexta : das 15 às 3h

Sábado e domingo: a partir do meio dia

Reservas antecipadas: 71 99990-7759 (whatsapp)

Nelson Rufino canta nesta sexta-feira, 19h

NELSON RUFINO

Nelson Rufino volta realizar shows em Salvador na estreia do Projeto Samba na Colina. A jornalista Luana Assiz participa de dueto com ele

Nelson Rufino é a atração do projeto Samba na Colina, no espaço Cultural da Varanda Vila Criativa, no Largo do Bonfim, nesta sexta-feira (5), às 19h. No repertório, seus grandes sucessos como Verdade, O Dono da Dor, Todo Menino é um Rei. O show terá como convidada especial: a jornalista Luana Assiz , que desta vez fará uma apresentação como cantora, em sua primeira aparição em um dueto com o mestre Nelson Rufino.

Os organizadores do evento, Jota Zô, Reni Barbosa e Simone Reis prepararam um ambiente aconchegante, respeitando os protocolos, com segurança, estacionamento próximo ao local e com serviço de bar/restaurante dinâmico para o público presente.

Serviço:

Samba da Colina – com Nelson Rufino

Convidada - Luana Assiz

Data : 5 de novembro

Local : Largo do Bonfim, Varanda da Vila Criativa

Horário : 19h

Valores : R$ 40,00 – 1º LOTE

Reservas : 71 99409-9245

Adão Negro faz show no Mariposa (foto: Rogério Magalhaes/divulgação)

ADÃO NEGRO

Adão Negro se apresenta nesta sexta-feira, no show Adão Negro, Só a Diretoria, a partir das 21 horas no Mariposa do Itaigara

Dono de um repertório cheio de hits, o Adão Negro volta aos palcos soteropolitanos. Batizado de Só a Diretoria, o encontro acontece nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 21h. A banda de Serginho, Guima e Aurelino vai matar saudades dos seus fãs, em uma proposta mais intimista.

No repertório, Quando toca um reggae, Tudo Azul, Baby, Que o amor floresça, Acende a Vela e Alma Leve, além de Anjo Bom, Eu Louvei, Louco Louco, Adão Negro, Bota Um, Boa Malandragem, Feed Back e Pele Negra.

“Estamos super ansiosos de voltar a tocar em Salvador e felizes de começar o projeto nesta casa que já conquistou uma tradição com o reggae. Esperamos nosso público lá para uma noite bem animada”, disse o cantor do Adão, Serginho.

Serviço

Só Diretoria, com Adão Negro

Onde: Mariposa Itaigara - Shopping Boulevard 161

Endereço: R. Anísio Teixeira, 161 - Itaigara, Salvador - BA, 41815-900

Quando: 5 de novembro (sexta-feira)

Horário: 21h

Redes Sociais

Instagram: @adaonegrooficial

Márcio Victor é o convidado de Escandurras (Foto: David Campbell/divulgação)

FILIPE ESCANDURRAS

Márcio Victor do Psirico é o convidado do primeiro ensaio de Filipe Escandurras. Abertura do evento, neste domingo, será do Batifun

Filipe Escandurras convidou Márcio Victor para ser o primeiro convidado dos seus ensaios. O evento acontece neste domingo, dia 7, a partir das 16 horas com Batifun como banda de abertura.

Dono de hits como Lepo Lepo, Ela não quer guerra com ninguém, Ô Bebê, Apaixonadinha, Dançando, Eu não merecia isso, Senha do celular e Primeira Semana, Escandurras começa seus ensaios de Verão, em um evento que marca o retorno do artista aos palcos soteropolitanos.

O cantor e compositor tem canções gravadas por nomes como Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Luan Santana, Gusttavo Lima, Jorge e Matheus, Wesley Safadão, Xand Avião, Marília Mendonça, Simone e Simaria , Léo Santana , Psirico , Harmonia do Samba, Parangolé ,Claudia Leitte e Ferrugem.

No show, apresenta o repertório do DVD gravado em julho e agosto deste ano em Salvador e Fortaleza, o Escandurras In Samba. A ideia do projeto surgiu no dia do aniversário do compositor. Filho de sambista, escolheu um repertório atualizado, que mescla sucessos do samba com gravações de ritmos atuais como piseiro, sertanejo pop e axé, com muitas músicas autorais.

O projeto cenográfico tem muita luz, com as cores do verão. No local, petiscos e um cardápio com drinks selecionados e bebidas geladas.

Serviço

Ensaio de Filipe Escandurras

Onde: Casa Cloc Cerimonial

Endereço: Ladeira do Gabriel, 334 - Dois de Julho, Salvador - BA, 40060-110

Quando: 7 de Novembro (domingo)

Horário: a partir das 16 horas

Vendas: (71) 99652-1221

O samba da Di Propósito faz sua estreia nesta Dominguera (foto Divulgação)

BANDA DI PROPÓSITO

O grupo de samba Di Propósito faz seu primeiro show em Salvador neste fim de semana. A banda se apresenta na Área Verde do Othon, neste domingo, 7, a partir das 15h, em sua primeira Dominguera. No repertório dos meninos, estão clássicos e sucessos do samba, além de canções como Manda Áudio, Na Na Ni Na Não, Love do Cafofo e feats com Menos é Mais.

A Dominguera vai contar ter também o arrocha de Kart Love, a suingueira da banda Pagode e Segredo e a play list do DJ LA.

Serviço

O que: Dominguêra, com Di Propósito e Kart Love

Quando: 07 de novembro 2021.

Onde: Área Verde do Othon

Que horas: a partir das 15h

Quem vai tocar: Di Propósito, Kart Love, Pagode do Segredo e Dj LA.

Quanto é: R$ 70,00 Arena / R$ 120,00 Área Vip

Onde vende: https://www.sympla.com.br/dominguerassa-com-diproposito__1387951