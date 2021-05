Veja o ranking de campeões da Copa do Nordeste com o Bahia tetra

O Nordeste conheceu mais um campeão neste sábado (8). O Bahia quebrou o tabu de oito jogos e duas finais de Copa do Nordeste ao bater o Ceará nos pênaltis, por 4x2, após 2x1 no tempo normal, no Castelão, em Fortaleza. Foi o quarto título do tricolor.

A conquista também faz o Bahia subir um degrau no ranking de campeões do Nordestão. Agora tetra, igualou-se ao Vitória como maior vencedor do torneio.

Desde o retorno da competição em definitivo, no ano de 2013, houve sete campeões diferentes nas nove edições realizadas, já contando com a de 2021. O Ceará e o Bahia foram os únicos times a conseguirem mais de um título nesse período - dois cada.

Veja a lista atualizada dos campeões da Copa do Nordeste:

Bahia - 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

Vitória - 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

Sport - 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

Ceará - 2 títulos (2015 e 2020)

América-RN - 1 título (1998)

Campinense - 1 título (2013)

Fortaleza - 1 título (2019)

Sampaio Corrêa - 1 título (2018)

Santa Cruz - 1 título (2016)