Veja o resumo da rodada na Liga dos Campeões nesta terça (11)

A fase grupos da Liga dos Campeões segue a todo vapor e nesta terça-feira (11) a 4ª rodada da fase de grupos começou com jogos decisivos no grupo do Paris Saint-Germain e no confronto entre Chelsea e Milan. Na quarta-feira (12) a rodada segue com o duelo entre Barcelona e Inter de Milão, no Camp Nou, e o Atlético de Madrid num jogo de vida ou morte contra o Club Brugge, em casa.

Em Paris, o PSG entrou em campo novamente contra o Benfica em uma semana conturbada, após circularem notícias de que Mbappé estaria infeliz na equipe e que deseja sair do clube ainda nesta temporada. Dentro de campo, atacante francês deixou os possíveis problemas de lado e marcou o único gol do PSG no empate em 1x1 contra os portugueses.

Bernat sofreu pênalti aos 40 da primeira etapa e Mbappé converteu a cobrança. No momento da batida, Neymar não demonstrou se incomodar com a atitude do campanheiro em pegar a bola para a cobrança. Mas o Benfica fez jogo duro, mais uma vez, e empatou a partida também nas penalidades. Rafa Silva sofreu um pisão de Verratti e João Mário fez o gol benfiquista. As duas equipes estão empatadas com 8 pontos e disputam o primeiro lugar no grupo H.

A Juventus se complicou de vez e perdeu para o Maccabi Haifa, de Israel, por 2x0, fora de casa. Os gols foram do meia Omer Atzili. A HJuve estacionou em três pontos e pode ser eliminada já na próxima rodada.

Real e City empatam

O atual campeão Real Madrid foi até Vasrsóvia, na Polônia, para enfrentar o Shaktar Donetsk e ficou só no empate em 1x1. Zubkov, aos 46 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os ucranianos e Rudiger empatou aos 50 da etapa final. O empate classificou os espanhóis para as oitavas de final com 10 pontos ganhos. No outro jogo do Grupo F, o Leipzig bateu o Celtic, na Escócia, por 2x0, com gols de Werner e Forsberg na parte final do jogo.

Outro gigante que empatou na rodada foi o Manchester City. Com Erling Haaland ganhando um descanso e ficando no banco de reservas, a equipe de Pep Guardiola só empatou com o Copenhague, no Estádio Parken. Além de não contar com seu artilheiro, o time inglês jogou com dez homens no gramado desde os 29 minutos do primeiro tempo, quando Sergio Gómez foi expulso, e não conseguiu mostrar seu melhor futebol.

Assim como o Real, apesar do empate, o City chegou a 10 pontos e carimbou a classificação com duas rodadas de antecedência. No outro jogo do grupo, Borussia Dortmund e Sevilla empataram por 1 a 1, na Alemanha.

Chelsea líder

Após um tropeço na primeira rodada da Liga dos Campeões, o Chelsea parece ter encontrado de volta um bom futebol e voltou a vencer o Milan na Champions. Jogando no San Siro, na Itália, os Blues fizeram 2x0 e alcançaram o primeiro lugar do Grupo E, com sete pontos. Marcaram Jorginho, de pênalti, e Aubameyang, ambos no primeiro tempo.

O outro jogo da chave foi entre Dínamo Zagreb e Salzburg, que ficaram no 1x1. A classificação ficou com Salzburg em segundo lugar com seis pontos e Milan e Dínamo, com quatro, fechando a tabela.