Veja onde assistir a estreia do Bahia na Copa São Paulo

O Bahia inicia nesta quarta-feira (4) a busca pelo inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil. O time sub-20 do tricolor entra em campo às 13h, contra o Operário.

A partida contra a equipe paranaense será transmitida no canal da Federação Paulista no Youtube. O Esquadrão está no grupo 25 do torneio, com base na cidade de São Bernardo.

Além do Operário, o Bahia enfrenta na primeira fase o CSA, no sábado (7), às 15h15, e o São Bernardo, na terça-feira (10), às 15h15.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata. Na história da Copa São Paulo, o melhor desempenho do Bahia aconteceu em 2011. O tricolor foi vice-campeão ao perder a decisão para o Flamengo.

Um dos jogadores mais experientes do grupo, o volante Hiago disputará a quarta Copinha. Ele garante que está preparado para ajudar o Esquadrãozinho a chegar longe na competição.

“No meu ponto de vista, cada Copa SP é única. Eu me preparei fisicamente e mentalmente muito bem e coloquei metas. Tenho certeza que iremos fazer uma excelente competição. Tanto no dia a dia até ao jogo eu tento passar o máximo de confiança e tranquilidade, mas também converso individualmente tentando explicar a importância da competição para a nossa carreira. Acho que isso agrega muito para o grupo chegar bem”, disse.