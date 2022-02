Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar

Dos dez indicados a melhor filme, cinco podem ser assistidos on line ou em PPV: Ataque dos Cães (Netflix); King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store); Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store); CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes, Looke) e Não Olhe Para Cima (Netflix).

Em Salvador, O Beco dos Pesadelos está em cartaz no Cinemark. Amor, Sublime Amor estreou em 9 de dezembro, mas já saiu do circuito. Belfast estreia em 10 de março e Licorice Pizza, no dia 17 deste mês. O japonês Drive My Car ainda não tem previsão de estreia.

Na categoria melhor atriz, Being The Ricardos deu indicação a Nicole Kidman e está no Prime Video. A atuação de Penélope Cruz em Mães Paralelas está no Glauber Rocha, Saladearte do Paseo e do MAM. Também nos cinemas está Spencer, com Kristen Stewart. O filme está em praticamente todos os circuitos. A Filha Perdida, com Olivia Colman, é da Netflix. Os Olhos de Tammy Faye, com Jessica Chastain, ainda não tem data de estreia.





Veja abaixo onde assistir a outros indicados. O levantamento é da BBC.

Melhor Filme

- Ataque dos Cães (Netflix)

- Belfast (nos cinemas em 10/03)

- King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Licorice Pizza (nos cinemas em 17/02)

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store. Em cartaz no Cinemark)

- CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes, Looke)

- Não Olhe Para Cima (Netflix)

- Amor, Sublime Amor (saiu de cartaz)

- Drive My Car (sem previsão de estreia)

- O Beco do Pesadelo (nos cinemas. Cinemark, Glauber Rocha, Bela Vista, Cinépolis, Shopping Barra, Shopping da Bahia, Shopping Paralela)

Melhor Atriz

- Nicole Kidman — Being the Ricardos (Prime Video)

- Jessica Chastain — Os Olhos de Tammy Faye (sem previsão de estreia)

- Olivia Colman — A Filha Perdida (Netflix)

- Penélope Cruz — Mães Paralelas (cines Glauber Rocha, Saladearte do Paseo)

- Kristen Stewart — Spencer (nos cinemas)

Melhor Ator

- Will Smith — King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Benedict Cumberbatch — Ataque dos Cães (Netflix)

- Andrew Garfield — Tick, Tick… Boom! (Netflix)

- Denzel Washington — A Tragédia de Macbeth (Apple TV Plus)

- Javier Bardem — Being the Ricardos (Prime Video)