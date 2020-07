Veja onde assistir aos jogos da última rodada da Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste está de volta. Nesta terça-feira (21), o torneio encerra sua pausa e retorna de onde parou, na oitava e última rodada da fase de grupos. Para os sete jogos dessa etapa, há quatro opções de transmissão: YouTube, SBT, FoxSports e LiveFC. Somente o último mostrará todas as partidas, via streaming.

Paralisada em março por causa da pandemia do novo coronavírus, a competição terá todos os duelos disputados na Bahia, escolhida como sede única para essa retomada. A reabertura será com jogo único, nesta terça (21), entre o atual campeão Fortaleza, já classificado, e o já eliminado América-RN, às 20h, no Barradão. Também em função da pandemia, todas as partidas serão realizadas com portões fechados ao público.

A dupla Ba-Vi entra em campo na quarta-feira (22), às 20h. O tricolor encara o Náutico em Pituaçu, com exibição em três plataformas: TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia; no YouTube da Copa do Nordeste; e no LiveFC, este exclusivo para assinantes. Já o rubro-negro mede forças com o Botafogo-PB no Joia da Princesa, em Feira de Santana, com transmissão apenas no LiveFC.

A transmissão das quartas de final, semifinais e final será divulgada à medida que os confrontos forem confirmados.

Onde a oitava rodada será transmitida:

Terça-feira (21), às 20h:

Fortaleza x América-RN - YouTube e LiveFC

Quarta-feira (22), às 20h:

Sport x Confiança - FoxSports e LiveFC

Bahia x Náutico - TV Aratu (afiliada do SBT na Bahia), YouTube e LiveFC

CRB x Ceará - TV Jangadeiro (afiliada do SBT no Ceará) e LiveFC

Botafogo-PB x Vitória - LiveFC

River x Santa Cruz - LiveFC

Jogo cancelado (times sem chance de classificação):

Frei Paulistano x Imperatriz