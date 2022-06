Veja onde assistir os jogos da Liga das Nações nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9) a bola rola para a terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. Fora de casa, a Espanha, que vem de dois empates, irá ao Estádio Genève, em Genebra, para enfrentar a Suíça. Os espanhóis buscam a primeira vitória no grupo 2 da Liga A, já que empataram as duas partidas anteriores. A estreia contra Portugal terminou em 1 a 1, com o mando em Sevilla, na Espanha, e na sequência empatou em 2 a 2 com a República Tcheca fora de casa.



Já a Suíça chega em uma situação ainda mais incômoda, com duas derrotas na tabela. 2 a 1 para os tchecos e depois uma goleada de 4 a 0 contra Portugal.

E as duas seleções que fecham o grupo 2 também se enfrentam nesta quinta. Portugal receberá a República Tcheca no Estádio de Alvalade, em Lisboa, casa do Sporting. O time de Cristiano Ronaldo quer manter a 1ª posição do grupo.



Na Liga das Nações B, a 'segunda divisão do campeonato, a Sérvia, adversária do Brasil na Copa do Mundo do Catar, visita a Suécia para o terceiro jogo do campeonato. Com três pontos, a Sérvia é a segunda colocada do grupo 4 e busca assumir a liderança, já que só o primeiro colocado de cada grupo ganha uma vaga na Liga A na edição 2023/24.



A adversária, Suécia, também tem os mesmos três pontos e precisará parar o trio Mitrovic, Jovic e Tadic para se manter firme na briga. As duas seleções tentam ultrapassar a Noruega, de Haaland, que tem seis pontos.



A líder do grupo 4 recebe a Eslovênia, que ainda não somou pontos, no Estádio Ullevaal Stadio, em Oslo. Veja abaixo onde assistir os jogos desta 3ª rodada da Liga das Nações.

Rodada 3 Liga das Nações

Liga A

Suíça x Espanha (15h45) | Transmissão no Star+

Portugal x República Tcheca (15h45) | Transmissão no Star+



Liga B

Suécia x Sérvia (15h45) | Transmissão na ESPN

Noruega x Eslovênia (15h45) | Transmissão no Star+