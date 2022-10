Veja onde Bolsonaro teve os maiores percentuais de votação na Bahia

O Brasil tem um novo presidente eleito: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o favoritismo e derrotou, em segundo turno, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Mas esse cenário seria bem diferente se dependesse de duas cidades da Bahia. Apesar do petista ter ganhado com sobras no estado, com 72,12% - contra 27,88% do rival - o cenário não foi assim todos os 417 municípios.

A maioria dos eleitores de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste, e Buerarema, no Baixo Sul, foi em direção contrária da Bahia, com Bolsonaro na liderança. Na primeira cidade, o conservador terminou com 58,61% dos votos válidos, ante 41,39% de Lula. Já em Buerarema, Bolsonaro ficou com 59,64% e o presidente eleito, com 40,36%.

Apesar do atual presidente ter vencido somente nessas duas cidades, outras duas registaram um enorme equilíbrio. O maior deles aconteceu em Itamaraju, onde Bolsonaro conquistou 49,79% (16.841 votos válidos), contra 50,21% (16.983 votos) de Lula.

O conservador político também conseguiu boa porcentagem de votos em Teixeira de Freitas, com 49,64% - ou 39.360 votos. Foi um aumento em relação ao primeiro turno, onde ele teve 35.936 votos - diferença de 3.424 votos.

Já o petista terminou na cidade com 50,36%, ou 39.937 votos. Ele também teve um crescimento no local, mas menos expressivo: diferença de 1.610 - no primeiro turno, recebeu 38.327 votos.

Vale lembrar que Teixeira de Freitas foi um dos municípios que ajudou a eleger Bolsonaro há quatro anos. No segundo turno de 2018, ele registrou 50,97% dos votos válidos. O atual presidente também venceu, na época, em Luís Eduardo Magalhães (58,80%) e Buerarema (55,26%), assim como em Itapetinga (53,69%).

Neste último, Jair Bolsonaro não ganhou no segundo turno de 2022, mas chegou perto de Lula. Ele obteve 46,97% dos votos válidos (17.204 votos), contra 53,03% (19.427 votos) de Luiz Inácio Lula da Silva.

Outra cidade que registrou uma das maiores porcentagens na Bahia para o candidato à reeleição foi Nova Viçosa, com 47,22% (10.455 votos). O presidente eleito obteve 52,78% (11.687 votos).

O cenário equilibrado foi parecido em Itabuna, onde Bolsonaro teve 47,07% (52.768 votos), contra 52,93% (59.332 votos) de Lula. Já em Ibirapuã e em Eunápolis, o conservador conseguiu 46,72% (2.655 votos) e 46,49% (28.290 votos), respectivamente, contra 53,28% (3.028 votos) e 53,51% (32.559) de Lula.

Primeiro turno x segundo turno

Assim como no segundo turno, Bolsonaro já havia ganhado no primeiro em Luís Eduardo Magalhães e em Buerarema. Mas, em ambos, ele conquistou mais votos na eleição do último domingo (30).

Em Luís Eduardo Magalhães, o atual presidente recebeu quase 3 mil votos a mais que no início do mês. Ele passou de 28.942 votos no primeiro turno para 31.918 votos - uma diferença de 2.976 votos. Lula também cresceu, mas em um movimento bem menos expressivo: o ganho foi de apenas 346. Passou de 22.196 votos no primeiro turno para 22.542 votos no segundo turno.

A cidade ainda registrou 568 votos brancos e 1.283 nulos (no primeiro turno, foram, respectivamente, 574 e 928 votos). Já a abstenção de eleitores diminuiu: foi de 14.752 no primeiro turno (21,12%) para 13.535 (19,38%) no segundo.

Vale lembrar que a cidade de Luís Eduardo Magalhães possui a sétima maior economia da Bahia, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município é o maior exportador do estado a partir da produção de soja (569.904 toneladas na safra 2019/2020), de algodão (78.024 toneladas) e milho (133.650 toneladas).

O perfil do agronegócio, apoio consolidado de Bolsonaro, também é visto em Buerarema. O local é conhecido como a 'Terra da Farinha', por causa da produção artesanal de farinha de mandioca pelos agricultores familiares da região. A cidade ainda tem na produção agrícola do cacau e mandioca sua força econômica.

Por lá, Bolsonaro também conquistou mais votos de um turno para o outro: passou de 4.907 votos para 5.292 no segundo - 385 a mais. Já Lula não ganhou novos votos - e nem perdeu. Ele obteve exatamente os mesmos 3.581 votos do primeiro turno.

O município ainda registrou 111 votos brancos e 526 votos nulos - no primeiro turno, os números foram, respectivamente, 114 e 327 votos. Já a abstenção de eleitores no segundo turno em Buerarema foi de 26,31% (3.396 votos), um pouco maior que no primeiro turno (25,33%, ou 3.269 votos).

As 10 cidades da Bahia onde Bolsonaro teve o maior percentual de votos no segundo turno: