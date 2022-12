Veja os 6 números mais sorteados na Mega da Virada

O prêmio de R$ 500 milhões que será sorteado pela Mega da Virada 2022 é um grande atrativo para novos e antigos apostadores das modalidades das Loterias Caixa.

Com a expectativa pelo prêmio, muitas pessoas passaram a pesquisar quais são os melhores números para apostar na Mega da Virada.

Tradicionalmente, algumas pessoas escolhem seus próprios números da sorte como placa do carro, número da casa ou datas especiais, por exemplo.

No entanto, os apostadores da Mega da Virada não querem perder a chance de conquistar o maior prêmio da história das Loterias Caixa e, pensando nisso, a reportagem do JC separou a lista com os números mais sorteados, aqueles que nunca foram sorteados em 14 anos de Mega da Virada e qual foi o resultado do último sorteio da Mega da Virada.

QUANDO É O SORTEIO DA MEGA DA VIRADA?

A Mega da Virada deste ano será sorteada no próximo sábado, 31/12. O resultado da Mega da Virada será revelado por volta das 20h.

ATÉ QUE DIA PODE APOSTAR NA MEGA DA VIRADA?

Segundo a Caixa, as apostas na Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h do dia em que será sorteada.

Cada aposta mínima, de até 6 dezenas, custa R$ 4,50 e podem ser adquiridas de forma presencial ou online. Também é possível participar do bolão da Mega da Virada.

COMO APOSTAR NA MEGA DA VIRADA?

Os jogadores que desejam apostar na Mega da Virada podem optar por cinco tipos de apostas diferentes:

PRESENCIAL: indo a qualquer uma das casas lotéricas do país e adquirindo a posta pessoalmente; ONLINE: comprando pelo site oficial de apostas da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS); CLIENTE CAIXA: pelo Internet Banking do app do banco Caixa, (disponível para Android e iOS); BOLÃO ENTRE AMIGOS: indicando, em qualquer lotérica, quantas cotas serão adquiridas e qual é a aposta. BOLÃO CAIXA: adquirindo cotas em um bolão formal da Caixa, para isso é necessário ir até uma lotérica.

QUAL FOI O RESULTADO DO ÚLTIMO SORTEIO DA MEGA DA VIRADA?

O último sorteio da Mega da Virada aconteceu em 2021 e premiou um valor estimado em R$ 378 milhões, que até então era o maior prêmio da história. O resultado da Mega da Virada 2021 apresentou os seguintes números:

12

15

23

32

33

46

QUAIS NÚMEROS NUNCA SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?

Os números que nunca foram sorteados na Mega da Virada são:

07

08

09

13

19

26

28

39

44

48

54

59

60

VEJA A LISTA DOS 6 NÚMEROS QUE MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA

Os números que mais saíram na Mega da Virada foram: