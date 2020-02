Veja os dois gols marcados por Gilberto contra o Ceará

O atacante Gilberto anotou os dois gols do Bahia no empate em 2x2 com o Ceará, neste sábado (15), no estádio Castelão, em Fortaleza, e se tornou um dos artilheiros da Copa do Nordeste. Assim como Rafael Longuine, do CRB, e Tiago Orobó, do América-RN, ele assina três gols no regional. O outro foi diante do Imperatriz, no triunfo por 2x0, em Pituaçu, na 2ª rodada.

Confira a seguir os dois gols marcados por Gilberto contra o Ceará. Um foi aos 38 minutos do 1º tempo e o outro aos 26 minutos da etapa final.

O atacante do @ECBahia, Gilberto, fez 2 gols, se tornou um dos artilheiros da Copa do Nordeste e foi eleito o Craque do Jogo @sportingbet_tv!



Gilberto também é o artilheiro do Bahia na temporada, com quatro gols. Além dos três na Copa do Nordeste, ele marcou um diante do Nacional, do Paraguai, na última quarta-feira (12), quando o Esquadrão venceu por 3x0, na Fonte Nova, o jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Gilberto volta a entrar em campo com a camisa do Bahia na quarta-feira (19), contra o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.