Veja os rivais de Fortaleza e Atlético-MG na Copa Libertadores

O Atlético-MG e o Fortaleza conheceram nesta quarta-feira seus rivais de estreia na Copa Libertadores. O time mineiro vai enfrentar o Carabobo, da Venezuela, enquanto a equipe cearense terá pela frente o uruguaio Deportivo Maldonado. Atlético e Fortaleza serão os únicos times brasileiros a disputar a fase preliminar da maior competição sul-americana.



As duas equipes nacionais vão entrar na segunda fase eliminatória da Libertadores. Vão precisar, portanto, superar dois adversários para entrar na fase de grupos, onde Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Athletico-PR e Internacional já estão garantidos.



Na primeira disputa, em confronto de ida e volta, Atlético-MG e Fortaleza vão decidir a classificação em casa. Estas partidas estão agendadas para o período entre 22 de fevereiro e 1º de março, em data ainda a ser confirmada.



Se confirmar o favoritismo, o Atlético vai enfrentar na terceira fase eliminatória o vencedor do duelo entre a Universidad Católica (Equador) e o Millonarios (Colômbia). Um triunfo nesta fase vai classificar o time mineiro para a fase de grupos.



No caso do Fortaleza, se passar da segunda fase eliminatória, enfrentará o vencedor de Curicó Unido (Chile) x Cerro Porteño (Paraguai). Uma nova vitória assegura a equipe cearense nos grupos da Libertadores. A última fase eliminatória está agendada para o intervalo de 8 de março a 15 de março.



Os demais confrontos da segunda fase eliminatória terão: Magallanes-CHI x Always Ready-BOL, E1 (Sport Huancayo-PER ou Nacional-PAR) x Sporting Cristal-PER, E2 (Nacional Potosí-BOL ou El Nacional-EQU) x Independiente Medellin-COL e E3 (Boston River-URU ou Zamora-VEN) x Huracán-ARG.



Os times "E1", "E2" e "E3" são aqueles que passarem da primeira fase eliminatória, que contará com apenas seis equipes, em três confrontos. Não há equipes do Brasil nesta etapa da disputa.



No total, são 19 os times que vão disputar a fase eliminatória, dividida em três etapas, em busca de apenas quatro vagas na fase de grupos da Libertadores.



COPA SUL-AMERICANA



O sorteio desta quarta também definiu os confrontos na primeira fase preliminar da competição, a serem definidos a partir deste ano em jogo único - em caso de empate, há pênaltis. Nesta etapa, clubes do mesmo país se enfrentam em busca da vaga na fase seguinte. As partidas vão acontecer entre os dias 8 e 15 de março. Não há brasileiros nestas fases.



Os duelos terão: Guabirá x Oriente Petrolero e Blooming x Atlético Palma Flor (Bolívia); Cobresal x Palestino e Audax Italiano x Universidad Católica (Chile); Deportes Tolima x Junior Barranquilla e Águilas Doradas x Independiente Santa Fé (Colômbia); LDU x Delfin e Emelec x Deportivo Cuenca (Equador); Guarani x Sportivo Ameliano e Tacuary x General Caballero (Paraguai); Defensor x Danúbio e River Plate-URU x Peñarol (Uruguai); Cesar Vallejo x Deportivo Binacional e Universitario x Cienciano (Peru); Caracas x Academia Puerto Cabello e Estudiantes de Mérida x Deportivo Táchira (Venezuela).