Veja previsão do tempo e praias impróprias em Salvador no fim de semana

O fim de semana em Salvador promete chuvinha e céu nublado ao longo dos dois dias. No entanto, para quem quer se aventurar, algumas praias estarão disponíveis para banho.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), no sábado (20), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. A nebulosidade estará variável com chances de chuva fraca em pontos isolados durante a madrugada e início da manhã, segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Já no domingo (21), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 29°C (máxima).

Para a segunda-feira, a tendência é de tempo firme na maior parte da Bahia. No litoral do estado haverá chances de pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.

Balneabilidade das praias

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas através das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, é desaconselhável, ainda em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

Veja as praias impróprias para banho: