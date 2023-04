Veja previsão do tempo e qualidade das praias neste fim de semana em Salvador

As previsões do tempo para o fim de semana em Salvador indicam uma só coisa: baixa probabilidade de chuva e tempinho ensolarado o suficiente para que turistas e baianos possam curtir uma praia. De acordo com o portal Climatempo, a mínima do sábado e do domingo é 25ºC, e a máxima, 31ºC, com chance de 0% de chuva.

No entanto, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) indica que o soteropolitano fique longe de 20 praias, incluindo a queridinha do Porto da Barra.

Confira lista:

São Tomé de Paripe (Em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia),

Tubarão (Em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento)

Periperi (Na saída de acesso à praia, após travessia da via férrea)

Penha (Em frente à barraca do Valença),

Bogari (Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes)

Bonfim (Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia)

Pedra Furada (Atrás do Hospital Sagrada Familia, em frente à ladeira que dá acesso à praia)

Boa Viagem (Ao lado do forte Monte Serrat, em frente ao muro lateral da Fundação Luís Eduardo Magalhães, junto à rampa de acesso à praia)

Roma (Rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge)

Marina Contorno (Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado)

Porto da Barra (Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso a praia)

Farol da Barra (Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d’Ávila e próximo ao Barra Vento e escada de acesso à praia, em frente à Av. Oceânica)

Ondina (Próximo ao Morro da Sereia, em frente ao Ed. Maria José)

Rio Vermelho (Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. próximo à escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência e próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana)

Pituba (Em frente à escada de acesso à praia, em frente à Portinox e a Rua Paraíba e próximo à rampa de acesso à praia, em frente ao Ed. Atlântico Empresarial e à Rua Paraná. Atrás da praça, antigo clube Português)

Armação (Em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa)

Boca do Rio (Em frente ao posto Salva Vidas)

Patamares (Em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe)

Itapuã (Próximo à escada de acesso à praia, em frente à Rua Sargento Waldir Xavier)

Qualidade da água

O Boletim de Balneabilidade divulgado pelo Inema analisa a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário, ou seja, direto e prolongado, onde a possibilidade de ingestão é elevada.

Os critérios adotados pelo Inema consideram a Escherichia coli como indicador microbiológico, para avaliação da restrição. A E. coli é uma bactéria abundante em fezes humanas e de animais, tendo somente, sido encontrada em esgotos, efluentes, águas naturais e solos que tenham recebido contaminação fecal recente.

A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.