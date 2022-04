Veja primeira imagem da cinebiografia de Sidney Magal

Figura alegre, colorida, sensual e amada pelo público, Sidney Magal ganha um filme sobre sua trajetória e seu amor por Magali, que se tornou sua esposa, mãe de seus filhos, e empresária. Com Filipe Bragança e Giovana Cordeiro nos papéis principais, O Meu Sangue Ferve Por Você divulga a primeira imagem da dupla caracterizada como os personagens.

A produção do longa é assinada pela Mar Filmes, e a distribuição será da Manequim Filmes. Com direção de Paulo Machline (indicado ao Oscar pelo curta Uma História de Futebol, e também diretor de Trinta e a série O Hipnotizador), o longa está sendo filmado em São Paulo e também terá cenas gravadas em Salvador.

Primeira imagem de O Meu Sangue Ferve Por Você, ainda sem data de estreia (divulgação)

Sidney Magal aprovou a escolha de Filipe e Giovana, para interpretar ele e sua companheira Magali: “Minha única exigência era que a atriz fosse tão linda como minha mulher, Magali, que sempre achei muito linda. E encontraram! Fiquei muito feliz, e, sem dúvida, o talento da Giovana pode passar para o público aquilo que sentimos quando nos conhecemos.”

O cantor também se mostra muito feliz com a escalação de Filipe para o interpretar, e confessa que lhe deu um conselho precioso:

“Ele tem que soltar a franga. Eu me descobri como o intérprete que todo mundo conhece quando eu soltei a franga, quando morei em Paris.”, e ainda completa, “Fiquei encantando pela pessoa do Filipe, a dedicação o interesse em fazer o Sidney Magal. Ele me pediu uns conselhos, como eu fazia minas interpretações. Acho que em primeiro lugar é sentir, a gente tem que sentir as coisas que faz e deixar o lado feminino fluir.”.

O Meu Sangue Ferve Por Você conta ainda com, no elenco, com Emanuelle Araújo, como a mãe do cantor, e também Luiz Miranda, Pablo Morais, Sol Menezzes, Caco Ciocler e Marcelo Serrado. A produção é assinada por Diane Maia e Joana Mariani, a coreografia é de Liliane Grammont, e a preparação de voz, do músico Marcelo Bonffa (Legião Urbana).