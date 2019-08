Veja primeira imagem de Cruella para o live-action de 101 Dálmatas

Foto: Divulgação

Os fãs que estão ansiosos para curtir o live-action de 101 Dálmatas nas telonas do cinema tiveram um gostinho de como ficará a reprodução. Isso porque foi divulgada a primeira imagem de Emma Stone na pele de Cruella Cruel.

A produção é da D23, convenção da Disney que reúne as principais novidades sobre as produções do estúdio, que divulgou a foto neste sábado (24) e deixou os fãs ansiosos.

Mas quem quiser conferir o resultado final vai ter que ter paciência. A nova versão de 101 Dálmatas estreia apenas no dia 28 de maio de 2021 nos cinemas, sob direção de Craig Gillespie, do filme Eu, Tonya.

Além de Stone, estrela de La La Land, o elenco ainda conta com Emma Thompson e Joel Fry.