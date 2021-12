Veja programação completa de Natal nas igrejas e paróquias de Salvador

Para os católicos celebrarem o Natal, que marca o nascimento do Menino Jesus, nos dias 24 e 25 de dezembro serão celebradas Missas em todas as paróquias da Arquidiocese de Salvador, em diversos horários. Para evitar a disseminação dos vírus que causam as doenças gripais, continuarão sendo seguidos todos os protocolos de segurança como o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento social.

Na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa da Vigília do Natal, no dia 24, às 18h. Já a Missa do dia do Natal, 25 de dezembro, será às 9h, sob a presidência do pároco da Catedral, padre José Abel Pinheiro. Ambas serão transmitidas, ao vivo, pelo canal do Youtube da arquidiocese e pela Rede Excelsior de Comunicação (AM 840 e FM 106,1).

Confira os horários das Missas em outras paróquias e comunidades:

Paróquia Menino Jesus de Praga

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 9h (Missa pelos 40 anos de fundação da paróquia, presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha)

Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim (Bonfim)

24 de dezembro, às 6h, 7h30, 9h, 11h, 15h e 17h

25 de dezembro, às 7h30, 9h, 15h e 17h

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória)

24 de dezembro, às 19h30

25 de dezembro, às 9h, 11h30 e 17h

Paróquia São Tiago Maior (Cajazeiras)

24 de dezembro, às 19h (Matriz) e às 20h30 (Comunidade São Francisco de Assis)

25 de dezembro, às 19h (Comunidade São Judas Tadeu e Nossa Senhora da África)

Paróquia São Brás (Federação)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Alto do Peru)

24 de dezembro, às 20h (Matriz)

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia São João Batista (Vasco da Gama)

24 de dezembro, às 17h (Matriz)

25 de dezembro, às 10h (Comunidade São Francisco) e às 17h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Brotas

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Santa Clara (Águas Claras)

24 de dezembro, às 18h (Comunidade Nossa Senhora das Graças) e às 20h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia – CAB)

24 de dezembro, às 18h (Matriz)

25 de dezembro, às 9h e às 11h (Matriz)

26 de dezembro, às 9h, às 11h e às 17h (Matriz)

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos)

24 de dezembro, às 18h (Comunidade Nossa Senhora do Carmo) e às 19h30 (Matriz)

25 de dezembro, às 9h (Matriz)

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 18h (Matriz)

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana)

24 de dezembro, às 6h30 (Comunidade Nossa Senhora das Dores), às 19h (Comunidade Sagrada Família) e às 20h (Comunidade Nossa Aparecida e Matriz)

25 de dezembro, às 9h (Comunidade Nossa Senhora das Dores), às 18h30 (Comunidade São Francisco de Assis e Comunidade Divina Luz) e às 19h (Comunidade Sagrada Família)

Paróquia Nossa Senhora da Piedade (Massaranduba)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 19h (Matriz)

Capela Nossa Senhora Aparecida (19º Batalhão de Caçadores – 19BC)

24 de dezembro, às 19h

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos)

24 de dezembro, às 20h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré)

24 de dezembro, às 8h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia São João Evangelista (Vilas do Atlântico)

24 de dezembro, às 18h30 (Comunidade Divino Espírito Santo e Matriz)

25 de dezembro, às 9h30 (Comunidade São Francisco de Assis), às 17h (Comunidades São Judas Tadeu e Santa Dulce dos Pobres) e às 18h30 (Matriz)

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

24 de dezembro, às 19h (Comunidades Matriz e Maria de Nazaré)

25 de dezembro, às 19h (Matriz)

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Lauro de Freitas)

24 de dezembro, às 12h e às 20h (Matriz)

25 de dezembro, às 18h30 (Matriz)

Paróquia São Francisco de Assis (Boca do Rio)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 10h (Matriz)

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco)

24 de dezembro, às 16h (Comunidade Santo Antônio), às 18h (Comunidade Nossa Senhora Aparecida) e às 19h30 (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora dos Mares (Mares)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Santíssimo Sacramento (Itaparica)

24 de dezembro, às 19h (Comunidade Senhor do Bonfim)

25 de dezembro, às 9h (Matriz)

Paróquia São Francisco de Assis (Saramandaia)

24 de dezembro, às 18h (Matriz) e às 20h (Comunidade Nossa Senhora da Salette)

25 de dezembro (Matriz)

Paróquia São José de Amaralina (Amaralina)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI)

24 de dezembro, às 20h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras)

24 de dezembro, às 17h (Comunidades Mãe Rainha e Nossa Senhora Aparecida) e às 18h30 (Comunidades Nossa Senhora de Fátima e Matriz)

25 de dezembro, às 18h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Stella Maris)

24 de dezembro, às 19h30 (Matriz)

25 de dezembro, 7h30 (Matriz) e às 8h30 (Comunidade São Camilo de Léllis)

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 7h (Matriz)

Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem (Boa Viagem)

24 de dezembro, às 19h (Matriz)

25 de dezembro, às 8h (Matriz)