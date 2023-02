Veja programação completa do Carnaval sem cordas em Salvador

O Carnaval sem cordas do Governo do Estado terá atrações de destaque da música baiana e nacional. Ao todo, são mais de 160 atrações, incluindo Daniela Mercury, Emicida, BaianaSystem, Luedji Luna, Ludmilla, Pabllo Vittar, Xamã, Thierry, Luiz Caldas, Bell Marques, Saulo, Timbalada, Carlinhos Brown, Durval Lélys, Baby do Brasil, Nelson Rufino, Psirico, Sarajane, Davi Moraes e outros.

Os artistas contratados pelo governo estadual vão se apresentar nos principais circuitos: Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho).

O tema esse ano será em homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira: Um Carnaval a cada esquina.

O governo também teve o edital Carnaval Ouro Negro, para patrocinar desfile de entidades afro, afoxé, de samba e reggae. Olodum, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Muzenza, Cortejo Afro, Alvorada e Didá estão entre os beneficiados. São 62 agremiações, com um total de mais de R$ 7,6 milhões investidos.

O cantor Bell Marques vai comandar o tradicional arrastão da quarta-feira de Cinzas, último do Carnaval de Salvador. A informação foi confirmada pelo governo do estado nesta quarta-feira (8). O arrastão marca o final da folia na capital baiana, na região do Barra-Ondina.

Confira abaixo a programação das atrações por circuito:

Quinta:

Dodô (Barra/Ondina)

Davi Moraes

Ludmilla

Osmar (Campo Grande)

Daniela Mercury

Psirico

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Negra Cor

Jorge Zárath

Sexta:

Dodô (Barra/Ondina)

Daniela Mercury

Pabllo Vittar

Osmar (Campo Grande)

Thiago Aquino

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Baby do Brasil

Emicida

Sabado:

Dodô (Barra/Ondina)

Parangolé

Lincoln

Osmar (Campo Grande)

Sarajane

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Três na Folha

Luedji Luna

Domingo:

Dodô (Barra/Ondina)

Tierry

Aila Menezes

Osmar (Campo Grande)

BaianaSystem

Thiago Aquino

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Nelson Rufino

Juliana Ribeiro

Segunda:

Dodô (Barra/Ondina)

La Fúria

Kart Love

Osmar (Campo Grande)

Luiz Caldas

Carlinhos Brown

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Trilho Elétrico

Paulinho Boca

Terça:

Dodô (Barra/Ondina)

Xamã

Timbalada

Osmar (Campo Grande)

Saulo

Durval Lelys

Batatinha (Centro Histórico/Pelourinho)

Lazzo Matumbi

Davi Moraes





