Veja programação de espetáculos Stand-up em Salvador

Bruna Louise em: Deslocada

Um dos nomes de destaque da nova comédia feminina, a curitibana Bruna Louise traz a Salvador o show Deslocada, no qual fala de diferentes assuntos do universo feminino. Formada em Artes Cênicas, ela faz sucesso no Youtube com seus vídeos no canal de humor Desbocada. Teatro Sesc Casa do Comércio (Pituba). Hoje, às 20h30. Ingressos: R$ 90| R$ 45.



Nando Viana em: Coloca o Cinto QUE a Viagem Vai ser Longa

O comediante gaúcho Nando Viana mostra em Salvador o espetáculo Coloca o Cinto que a Viagem Vai Ser Longa, amanhã, às 20h, no Teatro Jorge Amado. Ingressos: R$ 90 | R$ 5 FOTO DE Caio Braga/Divulgação